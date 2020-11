Slik løste Gunnar (66) de sosiale reglene i baren

Etter at eier Gunnar Andersen så seg lei av at folk fjernet midlertidige én-metersperringer på vertshuset, kom han opp med en genial idé.

Først hadde vertshuset Skarven i Tromsø satt opp puter og teip for at folk skulle holde én meter avstand inne i lokalet.

Da folk fjernet putene som skulle splitte folk, så Andersen sitt snitt til å slå to fluer i en smekk.

– Idéen dukket opp ved at vi hadde behov for å sørge for at mennesker som sitter i sofaen og i baren skulle holde én meter avstand til hverandre, forteller Andersen.

Ved å plassere dukker i sofaen fikk stedet plutselig flere faste «stamgjester», i tillegg til at besøkende ble tvunget til å holde én meter avstand.

– Det ser så trasig ut med plastikkvegger. Utover kvelden kan man faktisk føre en samtale med dem også. Man skal heller ikke se bort ifra at de kommer med mer fornuftige svar enn andre gjester, mener vertshus-eieren.

Det var Nordlys som først omtalte saken.

– Smittefrie stamgjester

Eieren sier de har brukt mye penger og ressurser på at folk skal holde avstand inne i lokalet. Innkjøpet av fire dukker frigjør mye arbeid for de ansatte.

– Det har kostet penger ved at de ansatte må bruke mye tid for å sørge for at alle holder avstand. Det er ikke å utelukke at koronameteren fort blir kort ved promille, sier Andersen.

Andersen er sikker på at de «faste gjestene» ikke utgjør en risiko for smittefare.

– Det er nokså glissent med kunder ellers i lokalene. Da er det greit å få tak i «stamgjester» som absolutt er smittefrie. De har ikke vært ute og reist, og vært i isolasjon siden de kom i hus, opplyser Andersen.

– Fungert bra

Ifølge Andersen har også de ekte kundene verdsatt noen ekstra ansikter i en ellers lite sosial tid.

– Gjestene synes det er et morsomt påfunn. Vi har hatt dukkene siden oktober, og det fungerer veldig greit for å holde avstand. Det eneste problemet er at mange prøver seg med å si at stamgjesten skal ta regninga, forteller Andersen.

Ifølge Nordlys har kommuneoverlegen i Tromsø uttalt at det nå er kontroll på smittesituasjonen i Troms og Finnmark fylke.