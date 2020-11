Ekspert: Dette skjer med Norwegian nå

Norwegian fikk nei til ekstra støtte fra regjeringen, og i krisepakken kom det heller ingen kompensasjon til luftfarten. Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs forklarer hva som er veien videre for selskapet, som onsdag tok et nytt grep for å unngå konkurs.

Mandag forrige uke kunngjorde regjeringen at Norwegian ikke ville få ekstra støtte. Norwegian hadde ifølge E24 bedt om mellom fire og fem milliarder kroner, men på grunn av selskapets skyhøye gjeld, sa regjeringen nei.

– Jeg utelukker ingenting nå, verken konkurs, permitteringer eller oppsigelser. Dette er krevende, det er det ingen tvil om, sa konsernsjef Jacob Schram etter nyheten.

Norwegians konsernsjef Jacob Schram. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Samme dag ble ytterligere 1600 ansatte permittert. Schram fortalte at Norwegian hadde over 10.000 medarbeidere før koronakrisen, mens om lag 600 ville være i arbeid de neste månedene.

Mandag denne uken ble det klart at regjeringen og Frps koronakrisepakke til bedriftene ikke inneholdt kontantstøtte til luftfarten.

Onsdag tok Norwegian et nytt grep for å hindre at selskapet skal gå konkurs, men veien videre ser uansett vanskelig ut. Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs forklarer hva som skal til for at selskapet skal overleve.

– Gjør alt de kan

Etter at Norwegian fikk nei til kontantstøtte forrige uke, og regjeringen ikke kom med en kompensasjonspakke forrige mandag, har selskapet redusert kostnadene til et minimum.

– Norwegian gjør alt de kan for å slanke selskapet og lette på gjeldstrykket, slik at de skal komme seg gjennom vinteren, sier Elnæs.

I sin pakke til luftfarten kom regjeringen og Frp mandag med redusert moms, fjerning av flypassasjeravgift og statlig kjøp av flyruter.

– Disse tiltakene slår lite ut på det flyselskapene trenger, som er større likviditet. Derfor bør regjeringen komme med en pakke til flyselskapene som kompenserer for reduserte inntekter og kostnader som følge av koronatiltakene som stanset flytrafikken, sier Elnæs.

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Blodrøde tall

Regjeringen har varslet at de skal vurdere en egen kompensasjonsordning for luftfarten.

Norwegians siste kvartalsrapport viste at Norwegians kontantbeholdning minket med 1,57 milliarder kroner i løpet av juli, august og september, slik at selskapet kun sitter igjen med 3,4 milliarder kroner i kontanter.

– De hadde dermed en «cash burn» på rundt 524 millioner kroner i gjennomsnitt hver måned. Når selskapet ikke tjener nok penger, vil kostnadene stadig spise av egenkapitalen. Det sier seg selv at det ikke går over tid - det blir umulig å drive forretning, sier Elnæs.

For at Norwegian skal unngå konkurs, er selskapet ifølge Elnæs avhengig av å få inn penger raskt.

– Det må komme en form for kompensasjon fra regjeringen så snart som mulig, og helst ikke senere enn januar.

Hva skjer med din billett og dine penger ved en konkurs? Det er reell fare for at Norwegian går konkurs. Dersom du har kjøpt billetter hos Norwegian, og selskapet går konkurs, er det stor sannsynlighet for at disse pengene er tapt. Du kan ikke regne med å få penger tilbake når du har kjøpt billett og selskapet går konkurs. Med refunderbar billett har du mulighet for å få pengene tilbake dersom du avbestiller før konkursen, og saksbehandlingen går raskt. Det er ingen garanti for at du vil få billetter hos et annet flyselskap dersom Norwegian går konkurs. Dette gjelder også om du allerede er på reise med Norwegian - da må du regne med å måtte kjøpe billett hos et annet selskap. Reiseforsikring dekker i hovedsak ikke billetter hos et selskap som har gått konkurs. Har du kjøpt reisen med kredittkort, har du mulighet til å få pengene tilbake fra kortselskapet. Har du CashPoints eller voucher hos Norwegian, kan du regne med at disse blir verdiløse om selskapet går konkurs.

Gjeld

Næringsminister Iselin Nybø begrunnet regjeringens avslag om Norwegian-støtte med flyselskapets høye gjeld. I rapporten for tredje kvartal var Norwegians rentebærende gjeld oppført til 48,5 milliarder kroner.

Ved utgangen av 2019 var gjelden 58,3 milliarder kroner.

– Norwegian forhandlet med kreditorer og leasingselskaper i vår, og fikk på plass flere gode avtaler slik at de fikk tilgang til lånegarantien fra myndighetene, sier Elnæs.

Han minner om at en betydelig del av Norwegians gjeld er knyttet til fly som er leaset. Etter nye regler fra januar 2019 skulle leie-og leasingavtaler balanseføres, slik at leasede fly gjør utslag i Norwegians gjeld i regnskapet.

– Norwegian jobber med å redusere antall leide fly, og for hvert leide fly som forsvinner ut av flåten, går gjelden automatisk ned. Norwegian leaser 11 Dreamliner-fly fra leasingselskapet AerCap, og AerCap jobber med å leie ut disse til andre selskaper.

Konkursbeskyttelse

Onsdag ettermiddag tok Norwegian et nytt grep for å unngå konkurs, da de varslet at de søker konkursbeskyttelse for sine datterselskap Norwegian Air International og Arctic Aviation Assets i Irland.

– Vi har tatt avgjørelsen om å søke om beskyttelse for å reorganisere etter irsk lov for å sikre Norwegians fremtid, slik at det kommer våre ansatte, kundene og investorene til gode, sa konsernsjef Jacob Schram.

Det er de irske datterselskapene som eier de fleste av flyene til Norwegian. Prosessen med å kvitte seg med en stor del av flåten er ventet å ta rundt fem måneder.

– Norwegian eksponerer seg for 22 milliarder kroner i lån gjennom de 36 datterselskapene som til sammen eier 44 Boeing 737-fly, som vi kjenner fra innenriks-flyvninger i Norge, samt 11 Dreamlinere som brukes til langdistanser, forklarer Elnæs.

– Nå vil de prøve å justere avtalene med de som har finansiert flyene for å få en lavere gjeldsgrad. Det er de avhengig av for å redusere gjelden betydelig ned for at de skal kunne bli inkludert i en skikkelig luftfartspakke som kan komme fra regjeringen i januar, kanskje før, sier Elnæs.

Lys i enden av tunnelen

Elnæs' anslag er at Norwegian vil redusere gjelden med omtrent 750 millioner kroner for hver Dreamliner som går ut av flåten.

Dersom Norwegian blir kvitt alle 11 Dreamliner-flyene de leaser fra AerCap, vil de ifølge Elnæs' anslag dermed redusere gjelden med rundt 8,25 milliarder kroner.

– På den måten vil gjelden stupe ned, sier flyanalytikeren.

Hvis Norwegian klarer å gjennomføre en betydelig nedskalering av selskapet, tror Elnæs at det finnes en vei ut.

– Da kan de plutselig bli et robust selskap som er godt posisjonert for videre ferd. Det er lys i enden av tunnelen, men de har en lang vei å gå. De de må hive ut all dødvekt fra balansen, og trenger sårt at det kommer inn kapital.

Erna Solberg: – Penger til Norwegian er penger ut av landet

Onsdag holdt ansatte i Norwegian en spontanaksjon utenfor Stortinget da spørsmålet om redningspakke til norsk luftfart skulle opp i Stortingets spørretime.

Statsminister Erna Solberg ble onsdag konfrontert med hva Norwegians ansatte kan vente seg av hjelp fra staten.

– Vi har blitt enige om planken for luftfarten framover. Vi kjøper mye mer flytjenester, og det gjør vi også neste år. Det kan Norwegian søke på. Vi har gitt dem lån, men vi har ingen spesielle ordninger for Norwegian nå, sier Solberg.

Statsminister Erna Solberg under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

Hun peker på at Norwegian er et gjeldstynget selskap, og mener selskapet først må finne ordninger innenfor sin egen struktur.

– Hvis ikke, vil de pengene skattebetalerne putter inn i Norwegian først og fremst gå til långivere og de som har garantier knyttet til Norwegian. Det er penger ut av landet, og derfor er det viktig at Norwegian først gjør noen struktureringsoppgaver før det er aktuelt for oss å bidra med noe mer, sier Solberg, og fortsetter:

– Vi har sagt at vi vil se på en mer langsiktig løsning over jul, hvis vi ser at det faktisk kan bidra til noe. Men ikke nå.

(TV 2 / NTB)