Forsvaret planlegger gigantøvelse

Krigsskip fra Portugal, Danmark og Canada er noen av nasjonene fra NATO`s stående maritime styrke som nå er i Nord-Norge for å trene under øvelse «Flotex 2020».

Samtidig er en større brigadeøvelse med fire tusen soldater nettopp over. Styrker fra US Marine corps i Europa var med på denne vintertreningen.

Allerede rett over nytt år er det klart for en ny militærøvelse i nord og slike øvelser vil det bli mer av fremover.

ØKT AKTIVITET: Forsvaret planlegger en gigantisk øvelse i 2022 Foto: John Pedersen, TV 2

– Slik sikkerhetssituasjonen er nå vil vi se en økt NATO-aktivitet i Norge på lik linje med den økte aktivitet i Baltikum og resten av Europa, sier Forsvarssjef og general, Eirik Kristoffersen til TV 2.

Kristoffersen er klar på at det skal være mest mulig norske soldater, skip og fly nærmest grensen til Russland.

Økt alliert trening

– Vi er klare på at vi legger de allierte treningene og de store øvelsene til indre Troms og Nordre Nordland, som tross alt er over 1000 kilometer fra grensen. Det er det den policyen vi ønsker med mest mulig alliert trening og samhandling med NATO, men altså med et godt stykke unna den russiske grensen, forteller Kristoffersen.

At utenlandske styrker vil prege øvelsene i Nord-Norge må man bare forvente i årene fremover.

–Jeg vokste opp med de store NATO-øvelser i Nord-Norge på 80-tallet, og vi er en del av NATO. Det jeg lærte etter andre verdenskrig at vi er sterkere sammen, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

– Vi kommer også til å oppleve at nabolandene våre som Sverige og Finland også øver mer i Norge. Vi har et unikt klima og et terreng å trene i, forteller Kristoffersen.

Gigantøvelse

ALIERTE STYRKER: Vinterøvelser i Nord-Norge er populære på grunn av tøft klima Foto: Forsvaret

I 2022 planlegges en ny alliert samtrening i Norge på størrelse med NATO-øvelsen «Trident Juncture» som i 2018 samlet rundt 50.000 soldater fra over 30 nasjoner.

– Denne øvelsen vil foregå mye mer i havet og lufta enn det vi så på landjorda i Østerdalen. Øvelsen vil foregå på vinterstid, og jeg vil sammenligne «Cold Response» i 2022 med de store øvelsene vi hadde på 80-tallet, sier Kristoffersen.

Forsvarssjefen er ikke redd for at den økte tilstedeværelse fra NATO-allierte styrker i nord vil provosere vår naboen i øst.

– Jeg har ikke forståelse for at de blir provosert, det har jeg ikke. Vi varsler om alle øvelser og de gjeldende regelverkene rundt militær øving, men jeg har forståelse for at de reagerer på det, sier Kristoffersen.

– Det er jo en en stor militær styrke som vil trene i Norge spesielt på Cold Respons i 2022 og da vil de som vanlig si hva de mener om det og det er de i full rett til, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Merker økt aktivitet

Også Sjøforsvaret har merket den økte spenningen i Nord-atlanteren og har nå styrket aktiviteten og samtreningen med allierte styrker.

Sjøforsvaret merker at det er en økt aktivitet Foto: John Pedersen, TV 2

– Vi har merket det over tid at det er økt alliert interesse for nordområdene. Det betyr at sjøforsvaret har prioritert ha fartøyer tilgjengelig hele året som bidrar i den kollektive innsatsen. Det gjelder å ha overblikk og følge med i hele Nord-atlanteren sier Rune Andersen, sjef for Sjøforsvaret.

Sjøforsvaret operer ofte sammen med allierte sjøstyrker og samarbeidet er svært viktig.

– Det er store havområder og og slik sett er det urealistisk at Norge alene kan ha fullt overblikk over det som skjer i de enorme havområdene, derfor er det viktig å jobbe tett med allierte, sier Rune Andersen, sjef for Sjøforsvaret.

Russland gjennomfører stadig flere store øvelser som stadig kommer nærmere Norge. De siste årene har de også modernisert forsvaret og økt tilstedeværelsene sin i nordområdene.

– Vi skal ikke bli naive

– Er du bekymret over de store mengdene med russiske soldater man ser ikke så langt fra Norske grensen?

– Jeg tenker at det er helt naturlig at Russland har et sterkt forsvar rundt Kolahalvøya hvor de har det strategiske våpnene sine, og da må de ha en sterk landstyrke for å passe på sitt territorium, sier Forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

PÅ VEI NORD: Øvelse "Flotex 2020" er i gang i Nord-Norge Foto: Andreas Dahlmo, TV 2

– Hvor god informasjon har dere om det Russerne nå holder på med?

– Vi har veldig god informasjon om det russerne gjør, ikke minst fra det russerne forteller selv. De er åpen rundt oppbyggingen sin og måte de jobber og øver på, sier Kristoffersen.

– Jeg syns ikke vi skal frykte det. Vi skal fortsatt føle oss trygge i Norge, men vi skal heller ikke være naive vi skal se på det som skjer og følge nøye med på hvordan Russland utvikler sine kapasiteter. Vi skal følge med på hva de sier og hva de gjør, sier Kristoffersen.

Den russiske ambassaden i Oslo la nylig ut et innlegg på Facebook er Norge anklages for å ha ødelagt naboforholdet mellom de to landene og at samarbeidet mellom nasjonen ikke er fra.

Knusende ro

– Hva tenker Forsvarssjefen om disse uttalelsene?

– På militær side har vi et profesjonelt samarbeid med russiske styrker som opererer i våre nærområdet, sier Kristoffersen.

– Det er jo ikke Norge som har verken innvandret Ukraina eller Georgia. Og det er heller ikke Norge som har kritisert den russiske aktiviteten på samme måten som Russland har kritisert Norge. Det er politikk som avgjør hvilket samarbeid vi skal ha med Russland fremover.

– Så kritikken fra de Russiske ambassaden i Norge tar du med knusende ro?

–Ja, den tar jeg med knusende ro, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.