Derfor får værvarselet for vinteren og jula eksperten til å smile

Høsten så langt har vært preget av et skikkelig ruskete høstvær. Spesielt for Østlandet og Oslo hvor hovedstaden for første gang siden 1993 hadde mer regn enn Bergen i oktobermåned.

– Denne måneden vi er inne i nå, har vært veldig mild. Vi er inne i en dårlig periode nå, så det vil bli bedre etter hvert, forteller Roar Teigen, langtidsmeteorolog i StormGeo.

For mens koronaviruset har ført til at den sosiale aktiviteten må opphøre, har ikke novemberværet gjort ting lystigere. Mye regn, høstmørket og koronarestriksjoner har ført til sprengte hjelpetelefoner.

Nå tenner imidlertid langtidsmteorologen et lys for bedre vær.

– De siste ukene har vært preget av mye regn. Når det nærmer seg desember blir det mindre nedbør enn det vi har hatt, med muligheter for dager med sol og opphold, forteller Teigen.

Her blir vinteren værende

Koronarestriksjoner har gjort at mange har mistet muligheten for fritidsaktiviteter. For de som venter på at håpet kommer med snøen og ski-muligheter har meteorologen nok en gladmelding.

– Vinteren kommer nok på slutten av november og inn mot starten av desember for høytliggende steder som hytteområder og skianleggene, forteller meteorologen.

Det ser ut til at fjellet vil bli redningen for skiføret. For de som ikke liker kulden, ser det ut til at det ikke vil bli veldig kaldt i starten av desember.

– Vinteren vil sikkert legge seg oppå fjellet, og det er ingenting som tilsier at mildværet vil ødelegge vinteren så fort vi er litt i høyden. Når det gjelder lavlandet og kystnære strøk, og særlig fra Trøndelag og sørover, så tror jeg at nedbøren vil komme som regn i desember, forteller Teigen.

– Positivt overrasket

Klimaforsker Erik Kolstad ved NORCE og Bjerkenessenteret bruker datasystemer for å beregne været opptil to måneder frem i tid.

Kolstad sier det ser positivt ut for mye snø i vintermånedene.

OPTIMIST: Klimaforsker Erik Kolstad sier det er stor sjans for en hvit jul. Foto: NORCE

– Det ser lovende ut for skisentrene. Det er normalt med nedbør, og lave temperaturer, noe som gjør at det kan komme godt med snø i månedene som kommer, forteller klimaforskeren.

Rom for hvit jul

Kolstad sier tendensen er positiv. Utover i desember kan snøen også komme til storbyene.

– Jeg var redd varselet skulle vise veldig mildt vær utover vinteren, men her ble jeg litt beroliget. Mildværet ser ut til å avta sakte men sikkert utover i desember. Det gir håp om snø, også for lavtliggende strøk som Oslo-området, forteller Kolstad.

Varslet viser at det sannsynligvis vil bli litt kaldere med enn normalt i hovedstaden med gjennomsnitt på minus 2,6 i januar. I Bergen, Bodø og Tromsø antyder dataene også at det vil bli kjøligere.

Om det blir snø på julaften gjenstår å se, men Kolstad er optimist.

– Det er umulig å spå nøyaktig været for julaften og romjula så lenge på forhånd. Men det er sjans for snø på julaften fordi det er varslet å bli kaldere når vi nærmer oss januar, samtidig som det er spådd normalt med nedbør, utdyper han.