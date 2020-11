«Det er ingen garantier for at Sergio Ramos fortsetter i Real Madrid»

Luis Millan (26) jobber som sportsjournalist i spansk radio, der han er ekspert på fotball, spesielt La Liga, men også internasjonal fotball. Han jobber for Cadena COPE radio, som blant annet samarbeider med avisen Marca. Han dekker spansk fotball for TV 2.

Se Nations League-kampen mellom Spania og Tyskland på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 20.35!

Spillerens kontrakt med Real Madrid går ut 30. juni nest sommer, og han har ennå ikke forlenget den. Ramos står nå fritt til å forhandle om en kontrakt med andre klubber allerede fra 1.januar.

Paris Saint-Germain har allerede tatt kontakt med spilleren, og de er klubben som er mest interessert i stopperen. Ifølge Diario AS er den franske klubben klar til å betale en lønn på 20 millioner euro netto i tre sesonger. Det er en sum Real Madrid aldri vil være i stand til å tilby Ramos. Siden PSG ikke trenger å betale en overgangssum, har de også muligheten til å betale en signeringsbonus.

Ideen til Sergio Ramos er å fortsette karrieren sin i Real Madrid, og den siste tiden har han også ytret sitt ønske om å legge opp i hovedstadsklubben. Til tross for det, ønsker han ikke å godta et tilbud han ikke er fornøyd med.

Hovedproblemet i forhandlingene er lengden på den nye kontrakten.

Ramos ønsker en ny kontrakt på minimum to år til, mens Real Madrid kun garanterer ham en forlengelse på et år, med opsjon på å forlenge det til to. Dette er ikke nok for Real Madrid-kapteinen.

Som følge av COVID-19-situasjonen har Real Madrid-spillerne allerede blitt tvunget til å senke lønnen sin med ti prosent. Det forventede tapet av inntekter i år, gjør at det blir et lignende lønnskutt også de kommende månedene. Det betyr at Real Madrid ikke er i stand til å tilby Ramos bedre lønnsbetingelser, heller. I tillegg til det, så ønsker de ikke å true økonomien sin for en spiller som fyller 35 år i mars.

Sergio Ramos har vært i klubben i 16 år, og har ved flere anledninger opplevd uenigheter i forholdet sitt med Real Madrid-president Florentino Pérez. Den første saken dukket opp i 2015, da partene var i samtaler om en forlengelse av kontrakten. Ramos bestemte seg for å ta opp tilbudet han hadde fått av Manchester United, noe som førte til at klubben måtte betale ham mye mer enn de hadde tenkt for å unngå at han dro til England. Iker Casillas hadde allerede forlatt klubben samme året, og klubben kunne ikke miste begge sine kapteiner på samme tid.

Også i 2019 oppstod det en situasjon. Cristiano Ronaldo hadde forlatt klubben tidligere, og laget hadde levert en svak sesong i forveien. Ramos tenkte at hans tid i klubben også nærmet seg slutten, og ba i et møte med presidenten om å få dra gratis til Kina. Pérez nektet, og omdømmet til Ramos fikk seg en knekk hos supporterne.

Nå er situasjonen annerledes. Begge ønsker at han skal bli, men de klarer ikke å komme til enighet. Forhandlingene har gått seg fast for øyeblikket – siden begge står på sitt.

Tiden går, og hver dag blir fortsettelsen til Ramos i klubben mer komplisert. For Real Madrid er det ikke noe nytt å gi slipp på en spiller med en stor historie i klubben. De har allerede gjort det med Raúl, Casillas, Ronaldo og likevel vunnet trofeer. Etter å ha vunnet fire Champions League- og fem LaLiga-titler, så vil det likevel vært best for begge parter at de kommer til en enighet, slik at Ramos kan legge opp i klubben.

Akkurat nå ser det ikke ut som en enkel oppgave.

Se Nations League-kampen mellom Spania og Tyskland på TV 2 Sport 1 og Sumo fra 20.35!