I april neste år kommer de første eksemplarene av helt nye Opel Mokka-e til landet.

Men allerede nå er den spennende elbil-nyheten på en kort Norgesvisitt. Bilen vi akkurat har sett nærmere på er foreløpig én av seks eksemplarer i verden.

Opel i Norge melder om stor interesse for den knallgrønne og litt rampete nykommeren. Målet neste år er å utlevere rundt 1.000 biler. Nye Mokka-e blir med andre ord en svært viktig modell for Opel her hjemme.

Fra 279.900 kroner

Mokka-e bygger på samme plattform (e CMP) som konsernslektningene Peugeot e-2008, DS 3 Crossback E-Tense og Opels egen Corsa-e.

Batteripakken er på 50 kWt, og kan hurtiglades på opptil 100 kW.

Elmotoren yter 136 hk og 260 Nm. Viktigere er kanskje rekkevidden, som er oppgitt til 324 kilometer, altså noe høyere enn for eksempel Peugeot e-2008 med sine 310 kilometer.

Ved siden av et spennende design, er prisen på nykommeren det som kan gjøre Mokka-e ekstra interessant for mange.

I dag er nemlig de norske prisene offisielle. Mokka-e starter på 279.900 kroner. Dette er innstegsmodellen med laveste utstyrsnivå, kalt Edition.

Videre følger Elegance, GS Line Pack og Ultimate. Disse utgavene har en pris på henholdsvis 293.900, 311.900 og 331.900 kroner.

Nyeste generasjon Mokka produseres også med bensinmotor. Men i Norge får vi kun se den med elektrisk drivlinje. Den norske importøren har valgt å ta inn bare Mokka-e.

Mye utstyr

Det er altså Ultimate som er topputgaven, og den versjonen Opel regner med blir bestselgeren i Norge.

Her får du en haug av utstyr, blant annet Opels LED Matrix blendingsfrie lys, «Pure Panel» som utgjør totalt 22 tommer med display og komfortseter som kan leveres med massasje.

Ultimate-utgaven er også utstyrt med alcantara-seter, 18-toms felger, nøkkelfri åpning og tofarget-lakk.

Se egen oversikt over utstyrsnivåene på Mokka-e nederst i saken.

Her står en liten legende foran de to Mokka-nyhetene, under dagens førvisning på Gardermoen.

Pangstarter nytt designspråk

Mokka-e markerer starten på Opel sitt nye designspråk, som vi kommer til å se mer av på samtlige nye modeller fremover.

Nå ønsker Opel å gå fra det som har vært et ganske så konservativt uttrykk, til å bli mer moderne, sporty og lekent.

Slik sett utgjør bilen vi har sett nærmere på i dag, med Matcha Green lakk, en pangstart på Opels nye designspråk. Dette er en bil som virkelig fanger oppmerksomheten – særlig med den rampete grønnfargen.

Det er rett og slett en bil med mye karakter, som også innehar Opel-historie.

Frontpartiet, med den smale grillen og lyktene, er nemlig inspirert av Opel Manta A, som kom tidlig på 70-tallet. Faktisk sto akkurat denne bilen i designstudioet til Opel under utviklingen av nye Mokka.

Det er ingen tvil om at Opel har løftet interiøret betydelig på nyeste generasjon Mokka. Standard på alle versjonene er blant annet adaptiv fartsholder med kø-funksjon og automatisk filholder.

Strammere oppsett

Som vi allerede har nevnt, deler Mokka-e samme PSA-plattform som eksempelvis Peugeot e-2008 og DS 3 Crossback. Det betyr nødvendigvis at elbilene har en god del til felles.

Men Opel har samtidig gjort grep, slik at bilen skal oppleves mer «tysk».

Ingeniørene har endret både demperoppsettet og styrefølelsen på bilen. Sammenlignet med de franske PSA-slektningene, ønsker Opel at Mokka-e skal oppleves litt strammere i oppsettet, med hakket mer fokus på kjøredynamikk.

På innsiden har Opel særlig fokus på ergonomi og at betjeningen skal være enkel. I motsetning til mange nybiler i dag, hvor ALT skal betjenes fra ulike touchskjermer, velger Opel å beholde fysiske knapper på de viktigste funksjonene. Stor tommel opp for det!

Takket være støtte for 100 kW hurtiglading, kan 80 prosent av batteriet lades på 30 minutter. Bilen kan også leveres med 11 kW ombordlader.

Cockpit-følelse

Mokka-e er en kompakt bil. I lengderetningen måler den 4,15 meter, bredden er 1,79 meter.

Med andre ord: Bilen er nesten identisk med målene til Hyundai Kona Electric, som Opel anser som en nærliggende konkurrent. Hyundaien har riktignok bedre rekkevidde, men det speiles også i prisen.

Bak rattet i Mokka-e, er det lite å si på plassen. Sittestillingen er dessuten overraskende god, noe som bekrefter at Opel prioriterer akkurat dette. Med de doble skjermene på 10 og 12 tommer, får vi også en slags cockpit-følelse fra førerposisjon.

Hvis vi skal pirke litt, syns vi det kanskje er i overkant mye hardplast i interiøret. Men det er helt klart et bevisst valg, for å holde kostnadene nede.

Over i andre seterad, merkes det at du sitter i en relativt liten og kompakt bil. Det samme gjelder for bagasjerommet, som er oppgitt til 310 liter.

Her ser du det nye "Pure Panelet"– som utgjør totalt 22 tommer med display.

Åpner salget denne uken

Nye Opel Mokka-e blir utvilsomt en spennende og interessant bil når den kommer til Norge neste år.

Den skal konkurrere i en tøff klasse, med etterhvert mange alternativer.

– Nye Mokka-e viser Opels nye ansikt, og vi gleder oss til å slippe denne kombinasjonen av pris, utstyr og design løs på det norske markedet, sier Reidar Holtedahl, merkesjef for Opel hos Bertel O. Steen.

Etter planen skal altså de første kundeleveringne starte i april 2021, mens salget av nykommeren åpner denne uken.

Se oversikten på de ulike utstyrsnivåene:

Se flere bilder av nye Mokka-e:

