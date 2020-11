Spiser chili og tester sexleketøy: – Jeg angrer!

Det er ikke lenge til 1. desember, noe som betyr at lukene snart skal åpnes én etter én frem mot julaften.

Du tenker kanskje at julekalender er du for voksen for, og at det kun er for barn som skal ha seg en sjokoladebit før frokost. Men der tar du feil! Det dukker stadig opp nye julekalendere for voksne, og et utvalg av disse har blitt testet i God kveld Norge sitt studio.

Lattermildt og tårevått

Programleder Niklas Baarli har i Marte Bratberg sitt dansefravær invitert Farmen-deltager Karianne Vilde Wølner til sofaen. Sammen river de opp og sjekker innholdet i Chili-Klaus sin chilikalender, Kicks sin beautykalender, Gulating sin ølkalender og ikke minst Kondomeriet sin sexkalender.

– Er du glad i chili, Karianne Vilde? spør Niklas i starten.

– Eh, ja, til en viss grad vil jeg si, svarer hun.

STERKT: Chili-Klaus sin kalender var litt i sterkeste laget for Niklas og Karianne Vilde. Foto: Skjermdump / God kveld Norge

Det vil vise seg at jenta fra Drammen ikke setter særlig pris på danske Chili-Klaus sine julekuler. Det blir nemlig tårevått i studio når de to prøver den sterkeste kula. Samtidig skal de prøve å vurdere sexleketøyene, smake på juleølen, og se på skjønnhetsproduktene.

Til slutt så blir det gitt terningkast, og vi kan avsløre at en av kalendrene får terningkast seks!

Len deg tilbake og la deg underholde av årets julekalendertest øverst i artikkelen.