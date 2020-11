SMS-utveksling avslører steile fronter i landslagsbråket: – Dere er ikke bare på kanten her

TV 2 har fått innsyn i kommunikasjonen mellom Helsedirektoratet og Norges Fotballforbund (NFF) i dagene og timene før landslaget på dramatisk vis endte opp med ikke å dra til Romania i helgen som var.

Kommunikasjonen går i hovedsak mellom NFFs konkurransedirektør, Nils Fisketjønn, og avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jakob Linhave.

«Det er en betydelig risiko»

KONKURRANSEDIREKTØR I NFF: Nils Fisketjønn. Foto: Lise Åserud / NTB

I en e-post fra Linhave til Pål Bjerketvedt, generalsekretær i NFF, og nevnte Fisketjønn 15:38 fredag ettermiddag - altså noen timer etter at det var kjent at Omar Elabdellaoui hadde testet positivt på COVID-19 - lister Linhave opp hvilke regler som gjelder for smittekarantene, før han så går spesifikt inn på kampen mot Romania.

«Personer i smittekarantene er med andre ord pålagt å oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted og kan ikke legge ut på en arbeidsreise som innebærer nærkontakt med andre enn de bor sammen med.»

«Det er en betydelig risiko å transportere det norske herrelandslaget i fotball samlet til Romania for gjennomføring av planlagt landskamp. Hele laget er i karantene etter nærkontakt med medspiller som testet positivt den 12.11.20. Selv om øvrige spillere tester negativt før planlagt avreise til Romania, er testing her gjennomført kort tid etter eksponering. Det er derfor risiko for at nærkontakter som tester negativt likevel er smittet. Spillerne på laget vil dermed kunne smitteeksponeres ytterligere, og det vil også kunne innebære risiko for smitteeksponering av spillere på det rumenske landslaget.»

«Dere er ikke bare på kanten her»

Fredag kveld, 21:44, kommer så en pressemelding fra NFF som overrasker mange:

AVDELINGSDIREKTØR I HELSEDIREKTORATET: Jakob Linhave. Foto: Rebecca Ravneberg/Helsedirektoratet

Landslaget har bestemt seg for å reise til Romania for å spille Nations League-kampen, og de eneste som blir igjen på norsk jord er smittede Elabdellaoui og spillere i norske klubber.

«Dette gjør vi for å hindre at det sprer seg smitte i det norske samfunnet. Slik vi vurderer situasjonen kan norske spillere som er bosatt i utlandet reise ut av landet fordi de ikke skal returnere til Norge, sier fotballpresident Terje Svendsen», står det å lese i pressemeldingen.

Den pressemeldingen falt ikke i god gjord hos helsemyndighetene.

I en SMS litt over en time etter at pressemeldingen ble publisert, skriver Linhave til Fisketjønn:

SMS fra Linhave til Fisketjønn fredag 13.november, 23:05

«Litt sjokkert over at dere kaller det en god løsning»

I en SMS cirka 20 minutter senere svarer Fisketjønn følgende:

«Kveld.



Dette er en god løsning som vi mener tilfredsstiller krav fra dere samt helheten. Romania har i dag ønsket oss velkomne på tross av smitten hos Omar så lenge vi følger UEFA-protokollen. Nordmenn blir hjemme i karantene. Alle spillere som spiller i europeiske ligaer har mulighet, innenfor forskriften, å reise hjem. Innenfor gjeldende praksis i hele Europa, ville de spilt kamp i helgen etter negativ test. Spillere i de store ligaer testes hver tredje dag.

Løsningen betyr ingen smittefare internt i Norge samt at vi får muligheten til å stå ved de internasjonale forpliktelser vi har.

Dette må da være en god løsning.»

Responsen fra Linhave var neppe den Fisketjønn og NFF hadde håpet på:

SMS fra Linhave til Fisketjønn fredag 13.november, 23:31

Avgjørende Teams-møte kl. 10:15 lørdag

Debatten endte som kjent med at landslaget, etter en sterk oppfordring fra Helse - og omsorgsdepartementet, ikke satte seg på flyet til Romania.

10:15 lørdag formiddag ble det avholdt et Teams-møte mellom Linhave og Linda Granlund fra Helsedirektoratet, fotballpresident Terje Svendsen, Bjerketvedt og Fisketjønn fra NFF, og idrettspresident Berit Kjøll, generalsekretær Karen Kvalevåg og advokat Tord Jordet fra NIF.

«Helsedirektoratet gjentok budskapet fra fredagen», opplyser direktoratet til TV 2.

Forsvarer reiseplanene

Fisketjønn beskriver kommunikasjonen med Helsedirektoratet i følgende ordelag:

– Dette har vært en ekstremsituasjon med vanskelige dilemmaer og tidsknapphet, og ikke minst et regelverk som er uprøvd og i stadig endring. Som jeg skrev i SMS til Helsedirektoratet på fredag, mente vi at løsningen vår med å reise med en tropp med spillere bosatt i utlandet var en helt trygg løsning som tilfredsstilte kravene til smittekarantene i COVID-19, både unngå risiko for å spre smitte i befolkningen, og unngå nærkontakt innad i troppen, sier han til TV 2, og legger til:

– Spillerne hadde testet negativt på fire tester, skulle reise i eget charter avsondret fra andre, og hadde tett oppfølging av medisinsk team. Da kunne vi innfridd forpliktelsene vi har til 54 andre forbund og UEFA, og fulgt streng protokoll som er godkjent i alle andre UEFA-land, uten økt smittefare i Norge. Da Helsedirektoratet i et møte på lørdag mente at vi brøt loven, sendte vi brev til Helse - og omsorgsdepartementet for å få dette avklart.

Helseminister Bent Høie sa lørdag ettermiddag at departementet ikke ville gi forbundet noen unntak fra COVID-19-forskriften. Verken departementet eller direktoratet hadde makt til å faktisk hindre landslaget å dra, men den sterke anbefalingen fra en av Norges mest profilerte politikere gjorde at landslaget i realiteten ikke hadde noe valg.

– Det som en egentlig ønsker her, er ikke å forholde seg til noe av det viktigste man har i kampen mot pandemien, nemlig at folk som har vært i nærkontakt med en smittet skal være i ti dagers karantene. Jeg håper at toppfotballen tar innover seg at hvis ikke de forholder seg til det, vil det være med å redusere respekten for noe av det viktigste vi har i kampen mot pandemien, sa Høie lørdag.

– Har fått tilbakemeldinger på at vi har gått for hardt ut

NFFs håndtering av situasjonen har vært gjenstand for stort engasjement den siste uken.

Flere fra fotballfamilien har offentlig støttet forbundet i kampen for å få spille, mens flere også har anklaget forbundet for ikke å ta samfunnsansvar.

Selv er NFF ikke redd for at de har mistet opinionen.

– Om det er et «ja/nei»-spørsmål, så vil jeg svare «nei». Jeg er ikke engstelig for det. Noen vil sikkert mene at vi har gått for hardt ut, men jeg mener vi har balansert dette på en grei måte. Det viser for så vidt responsen i media og i sosiale medier også. Men vi sitter midt i denne «boblen», så det er vanskelig for meg å vurdere hvordan samfunnet forøvrig faktisk vurderer situasjonen, sa generalsekretær Bjerketvedt på en pressekonferanse mandag.

Lise Klaveness, som er direktør for toppfotball og landslag, er klar på at det ikke bare har vært enkelt å få den offentlige diskusjonen til å handle om selve saken.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at vi går for hardt ut, og det er folk i sin fulle rett til å mene, men det jeg, og sikkert mange andre, er enige om, er at det har vært vanskelig å få samtalen til å handle om saklige argumenter som ivaretar interessene i en avveiing der smittevernhensynet ikke er like sterkt på den andre siden. Der vi skulle dra ut av landet på en trygg måte, kanskje til og med på en bedre måte enn alternativet. Det var den ene siden av vektskålen. Den andre siden var de store sportslige konsekvensene. Det er viktig for forbundet å fremstå som et forbund som tar samfunnsansvar. Som vi gjør. Og prøve å få samtalen til å handle om det, sier hun.