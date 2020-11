Har trolig funnet smittekilden til Elabdellaoui

Se Østerrike-Norge onsdag på TV 2 og Sumo fra kl. 20.

Den positive Covid-19-testen Omar Elabdellaoui (28) avla forrige uke ble starten på et rabalder uten sidestykke. Avlyst kamp mot Israel, reisenekt til bortekampen mot Romania og et etterspill som har resultert i at Norge sender et «nødlandslag» til onsdagens kamp mot Østerrike i Wien.

Flere smittet i Galatasaray

Nå sier landslagslege Asle Kjellsen at smittesporingen har ledet dem til Tyrkia. Mistanken om at smitten var medbrakt er styrket.

– Omar er etter all sannsynlighet smittet i Tyrkia. Det er nå en stor oppblomstring i Galatasaray med flere smittede spillere. Høyst sannsynlig er det der han har fått viruset, og forhåpentligvis er det ikke spredd videre til andre, sier Kjellsen til TV 2.

Elabdellaoui er én av i alt fem Galatasaray-spillere som har avlagt positive koronatester den siste tiden. Klubben informerer om de positive testene på sine hjemmesider, men navngir ingen av spillerne.

Høyrebacken testet negativt i forkant av kampen mot Sivasspor 8. november i den tyrkiske ligaen før han dro på landslagssamling. Der testet han positivt torsdag forrige uke.

– Dette har vært fulgt opp av smitteteamet i bydel Bjerke. Mye er også gjort av landslagslegen, og de har god kontroll med hyppige tester av spillerne, sier kommunikasjonsrådgiver Kjartan Sverdrup i Helseetaten til TV 2.

Han informerer samtidig om at smittesporingen ikke opphører før karantenetiden er utgått - det er den førstkommende søndag kl. 13.

Foreløpig er det ikke kommet noen positive tester tilbake fra Elabdellaouis nærkontakter på landslaget.

– Ingenting er rapportert til meg, sier Kjellsen, som umiddelbart skal kontaktes dersom noen av landslagsspillere kjenner på symptomer etter samlingen.

– Det er hver enkelt sitt ansvar å gjøre det, men så langt har det ikke vært noen med symptomer.

– Hvordan går det med Omar?

– Omar har fortsatt lette symptomer, og sitter i isolasjon i hjemmet sitt i Oslo. Det har han fått tillatelse til av smittevernmyndighetene i Oslo.

Trosser norske karanteneregler

De øvrige spillerne har fått lov til å forlate Norge for å fullføre karantenetiden i sine respektive hjembyer rundt i Europa. Det er likevel flere som ikke overholder eller kommer til å overholde reglene som gjelder på norsk jord.

Det er varslet at Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth, som forlot samlingen i privatfly, er tilbake i spill for sine klubblag til helgen etter å ha avlevert to negative tester.

Også Fredrik Midtsjø (AZ) og Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin) følger samme praksis, mens Celtic-duoen Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi venter på klarering fra det skotske fotballforbundet og myndighetene tirsdag.

TV 2 har foreløpig ikke fått noe svar fra Sheffield United, Bournemouth og Coventry om Sander Berge, Joshua King og Leo Skiri Østigård.

– Hvis reglene i det landet tillater spill og det er sånn man gjør det etter nærkontakt, kan ikke det få noen konsekvenser for disse spillerne. Det er ikke sikkert de rent arbeidsrettslig kan nekte å spille overfor egen arbeidsgiver fordi de ønsker å følge et annet regelverk enn det som gjelder i landet, sa toppfotballsjef Lise Klaveness i Norges Fotballforbund (NFF) på mandagens pressekonferanse.