Norge tar sin del av EM-kostnadene

Mandag ble det klart at Norge ikke kan arrangere EM sammen med danskene som planlagt. De norske kampene overføres trolig til Kolding. I Danmark er det satt i gang et intenst arbeid for å få alt på plass, og danskene har ennå ikke bekreftet at de kan arrangere mesterskapet.

– Nå har vi overført arrangementet til Danmark, men vi står som medarrangør fremdeles og jobber sammen med danskene for å finne de beste løsningene. Vi jobber godt sammen, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til NTB.

– Hvilke økonomiske konsekvenser får dette for Norge?

– Den økonomiske utfordringen, den løser vi sammen, Danmark, Norge og EHF. Vi finner løsninger sammen. Det er litt vanskelig å beskrive hva som blir ekstrakostnader og ikke. Vi har ikke noen annen kommentar enn at vi håndterer det økonomiske sammen, sier Lio.

Ingen konsekvenser fra EHF

Han sier at Det europeiske håndballforbundet (EHF) har uttrykt forståelse for situasjonen, og at det ikke ligger an til at Norge får noen konsekvenser for å ha brutt kontrakten om å arrangere mesterskapet.

– Det har jeg ikke hørt ett ord om, så det regner jeg med at det ikke gjør.

På spørsmål om det er slik at Norge og Danmark sammen skal betale for festen, og danskene sitter igjen med overskuddet, sier Lio at det ikke er sikkert at det blir noen inntekter av betydning uansett.

– Normalt tjener vi noen kroner på et mesterskap som vi legger inn i ny utvikling av norsk håndball, og det blir ikke på samme måten nå. Men det er ikke så mange inntekter lenger uansett, for det baserer seg på publikum. Når folkelivet og publikum er borte, så forsvinner også inntektene for arrangøren, sier Lio.

Den danske regjeringen har varslet at den støtter arbeidet med å få på plass en EM-plan, men at det må skje innenfor smittevernreglene. Danskene har varslet at en endelig avgjørelse vil drøye til slutten av denne uka.

– Tror du mesterskapet kan gå av stabelen?

– Ja, de meldingene vi har fått til nå, tyder på at Danmark klarer å gjennomføre det. Men så har jeg også lært de siste månedene at man ikke kan være trygg på noe som helst, sier Lio.

Ber folket ha troen

Håndballpresidenten sier han er svært imponert over håndballjentenes evne til å holde humøret og motivasjonen oppe. Planen er fortsatt at landslaget skal samles i Norge før avreise til Danmark.

Lio mener heller ikke at det norske folk har noen grunn til å justere forventningene foran mesterskapet etter en kaotisk oppladning.

– Det gjelder jo for alle lag, så det er ikke verre for Norge enn for andre land. Men når det er sagt, er jeg helt sikker på at det laget har så lyst til å levere på banen som noen gang, så i så måte trenger ikke det norske folk å justere forhåpningene sine, sier håndballpresidenten.

(©NTB)