Tidligere i år kom Ford med sin tredje generasjon av SUV-en Kuga. Det er en bil som har blitt litt glemt de siste årene, etter at ladbare biler har tatt over mye av nybilsalget.

Med den nye generasjonen ble endelig også Kuga ladbar. Den er imidlertid kun tilgjengelig med forhjulstrekk.

Nå kommer den som vanlig hybrid (ikke ladbar) – og med 4x4.

Nye Ford Kuga hybrid kombinerer en 2,5-liters bensinmotor på 190 hk, med en elektrisk motor som forbedrer ytelsene, reduserer drivstofforbruket og lar deg kjøre korte distanser kun på elektrisitet.

Litium-ion batteripakken på 1,1 kWt lades via regenerativ bremsing, enten via motorbrems når bilen triller eller når man bremser – og av bensinmotoren.

Tre hybrid-varianter

Med nye Kuga hybrid fås nå SUV-en både som ladbar hybrid, full hybrid og mild hybrid. I tillegg er Kuga tilgjengelig med Fords 2,0-liters EcoBlue diesel i kombinasjon med firehjulstrekk.

Nye Ford Kuga ble utviklet fra bunnen av for å inkludere en full hybrid-variant med firehjulstrekk, uten kompromisser. Både god innvendig plass og fleksible løsninger er derfor på plass i denne varianten.

Kuga kan leveres i to utgaver. Den mest Sporty heter ST Line.

Flere utstyrsvarianter

Nye Kuga hybrid vil tilbys i to varianter: Sporty ST-Line og den mer luksuriøse Vignale.

Ford Kuga hybrid kan kjøres kun på elektrisitet i kortere perioder, noe som er spesielt praktisk ved småkjøring, i kø, eller når du starter opp bilen.

Muligheten til å kjøre opptil 1.000 km på en enkelt tank med drivstoff gjør Kuga hybrid til et veldig aktuelt alternativ til diesel. Drivstofforbruket etter WLTP-målemetoden er 0,59 l/mil (134 g/km CO2).

Stort bagasjerom

Den 60 cellers 1,1 kWh batteripakken kjøles ned med et væskesystem som gjør bruk av vifte overflødig. Det bidrar blant annet til at det blir mindre støy i kupeen. Den optimaliserte batterinedkjølingen gjør også at batteriene kan pakkes tettere sammen og frigjøre mer plass i kupeen. Bak forsetene kan du få inntil 1481 liter med lasteplass.

Nye Kuga er 44 mm bredere og 89 mm lengre enn den utgående modellen. Akselavstanden har også økt med 20 mm. På innsiden har det gitt bredere plass i både skulder- og hoftehøyde for passasjerene bak og foran.

Hele den bakre seteradene kan skyves frem og tilbake slik at du selv kan prioritere hvor det er viktigst med best plass. Ved å skyve setene til fremste posisjon får du et bagasjerom på hele 554 liter.

Trinnløs automatgir

Kuga Hybrid får en trinnløs automatgirkasse - såkalt CVT-girkasse. Den er imidlertid utviklet for å etterlikne girskiftene i en konvensjonell automatgirkasse.

Den simulerte girskiftefunksjonen, aktivert i kjøremodusene Sport og Normal, justerer automatisk motorens dreiemoment som sørger for jevnere girskift og en bedre kjøreopplevelse, enn hva som normalt assosieres med denne type CVT-girkasser.

Ford Kuga får CVT-trinnløs automatgir, som skal være laget for å kjennes ut som en vanlig automatgirkasse.

Heldigitalt instrumentpanel

Nye Kuga kommer også med FordPass Connect integrert modem – noe som bl.a. gjør bilen til et mobilt WiFi-hotspot som 10 enheter kan koble seg opp mot samtidig.

Et nytt 12,3 tommers heldigitalt instrumentpanel viser klare, høyoppløselige ikoner og bilder som gjør det enklere og mer intuitivt å bruke.

Antikollisjonssystem med fotgjenger- og syklistoppdagelse, en mer avansert filskift-assistent og adaptiv cruise control med køassistent, trafikkskiltgjenkjenning og køassistent er også på plass.

Pris

Kuga hybrid er bare en av i alt 17 elektrifiserte Ford-modeller som skal introduseres på det europeiske markedet før slutten av neste år.

Produksjonen av SUV-en er allerede i gang på Fords fabrikk i Valencia i Spania.

Nye Kuga hybrid i ST-line-versjonen har en startpris på 545.200 kroner og de første bilene vil ankomme i Norge i begynnelsen av 2021.

