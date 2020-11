AZ ignorerer norsk karantene: Midtsjø tilbake i trening

Se Østerrike mot Norge på TV 2 og Sumo onsdag fra klokken 20.00.

Spillerne i den opprinnelige landslagstroppen er ifølge de norske retningslinjene i karantene frem til søndag klokken 13.00.

En positiv koronaprøve for Omar Elabdellaoui satte hele den norske troppen i karantene og førte til avlysning av kampen mot Romania.

Dortmund har imidlertid gjort det klart at Erling Braut Haaland er klar for spill etter to negative tester. Ifølge AFP har Hertha Berlin og RB Leipzig samme praksis rundt Rune Almenning Jarstein og Alexander Sørloth.

Nå er Fredrik Midtsjø er tilbake i trening med lagkameratene i AZ Alkmaar, skriver De Telegraaf.

– Vi handler i samsvar med nederlandske retningslinjer, uttaler en talsperson fra AZ til den nederlandske avisen.

AZ Alkmaar forbereder seg til å møte Emmen i Eredivisie søndag kveld.

AZ-høyreback Jonas Svensson var ikke med i landslagstroppen etter at han meldte forfall til landslagssamling på grunn av en skade skade, mens klubbkamerat Håkon Evjen ble kalt inn til nødlandslaget mot Østerrike.

Celtic-duo venter på avklaring

Celtic-spillerne Kristoffer Vassbakk Ajer og Mohamed Elyounoussi er tilbake i Glasgow og har ifølge BBC avlagt tre negative koronatester. Den britiske statskanalen skriver at det kommer en avklaring i løpet av tirsdagen om Ajer og Elyounoussi kan returnere til trening med lagkameratene og være med i lørdagens toppkamp mot Hibernian.

TV 2 har foreløpig ikke fått noe svar fra Sheffield United, Bournemouth og Coventry om Sander Berge, Joshua King og Leo Skiri Østigård.

– Hvis reglene i det landet tillater spill og det er sånn man gjør det etter nærkontakt, kan ikke det få noen konsekvenser for disse spillerne. Det er ikke sikkert de rent arbeidsrettslig kan nekte å spille overfor egen arbeidsgiver fordi de ønsker å følge et annet regelverk enn det som gjelder i landet, sa toppfotballsjef Lise Klaveness i Norges Fotballforbund (NFF) på mandagens pressekonferanse.

Martin Ødegaard er også tilbake i trening med lagkameratene i Real Madrid. Drammenseren har hatt koronaviruset tidligere og havner derfor ikke i den samme karanteneknipen som de andre landslagsspillerne.

– Ikke fritak fra karantene

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sa følgende til TV 2 søndag:

– Hva som skjer når man reiser ut av landet er den enkeltes ansvar, og det er de lovene og reglene i det landet man bor som må følges. Norske kommunale eller statlige myndigheter kan med andre ikke følge opp eller sanksjonere brudd på norske eller andre lands karantenebestemmelser i utlandet.

Nakstad forklarte at norsk lov ikke gjelder i utlandet.

– Kommunelegens godkjennelse har det formål å bidra til at karantene kan gjennomføres på et egnet sted, inkludert bosted. Det er smittesikker reise til bostedet som godkjennes, ikke et fritak fra karantene, sier han.

Eliteserie-spillerne Sondre Rossbach (Odd), André Hansen (Rosenborg), Marius Lode (Bodø/Glimt), Markus Henriksen (Rosenborg) og Patrick Berg (Bodø/Glimt) er i Oslo og i karantene etter landslagssanling.