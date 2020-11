Birgit Skarstein åpner opp om det tøffe året: – Det tok litt tid å lande

Tidligere Skal vi danse-deltaker Birgit Skarstein har smilt og vist glede på parketten, men i forkant av dansedeltakelsen hadde hun et tøft år.

Spesielt i fjor høst og vinter fikk hun kjenne på hvor tungt livet kan være noen ganger.

– Jeg hadde en veldig nær venninne som døde brått i en ulykke i fjor sommer. Det var helt grusomt, forteller Skarstein til Dorthe Skappel når God kveld Norge møter henne på Sognsvann.

– Så fikk bonussøstera mi kreft, og så hadde jeg et samlivsbrudd med samboeren min. Så det var en ganske tøff høst i fjor, sier 31-åringen.

Se intervjuet med Skarstein og Dorthe Skappel i videoen over.

Gikk i kjelleren

Hverdagen var allerede travel for Skarstein som jobbet mye, var programleder på Idrettsgallaen, TV-innspillinger og ikke minst en kvalifisering til OL.

Høsten og vinteren ble derfor ekstra tøff med så mye privat som skjedde oppå alt annet arbeid.

– Det tok litt tid å lande, forklarer 31-åringen.

Hun gikk etter hvert i kjelleren på grunn av alt som skjedde.

– Det må være lov. Så må man prøve å komme seg opp igjen og ikke bli i kjelleren, sier hun.

Skarstein prøvde derfor å finne ting som ga henne energi og glede, og prøvde så godt hun kunne å være raus med seg selv og måtte tillate at hun hadde det vanskelig.

– Blir du ikke litt sånn: «Skal alt ramme meg?» når slike ting skjer?

– Nei, livet går opp og ned. Og ingen av oss har ukompliserte liv. Vi har perioder som er tyngre, og livet kan være ganske hardt og brutalt, svarer Skarstein.

TØFT ÅR: Birgit Skarstein fikk kjenne på at livet kan være tøft noen ganger. Foto: Espen Solli

Hun mener det er viktig å prøve å stå i det som skjer og ikke minst erkjenne at man har det vanskelig.

Samlivsbrudd

Nyheten om bruddet med forloveden Martin Sletten delte Skarstein selv på Instagram.

– Martin og jeg er et godt team, men vi har bestemt oss for å ikke lenger være kjærester. Vi har hatt fire fantastiske år, mye gøy og jobbet godt sammen. Vi er veldig glade i hverandre, og takknemlige for alt vi har fått gjort og oppleve i lag. Dette eventyret ville vi ikke vært foruten, skrev hun.

Sammen med teksten delte hun et bilde av begge to sammen.

– Når man går gjennom et samlivsbrudd, blir man sånn: «Årh, nå må jeg gå gjennom alt en gang til!»?

– Nei, etter jeg først hadde mistet noen som betydde så mye for meg, og så mens vi sto i kreften, så hadde jeg litt lite å gå på fra før kanskje. Det var mer: «Oi, dette blir tøft», svarer 31-åringen og fortsetter:

– Men samtidig vet jeg at jeg kommer gjennom det. At det går over.

– Passer ikke meg å være lam

Skarstein ble lam i beina etter en operasjon i leggbeinet. Under operasjonen skulle de flytte et bein og hun fikk en epidural som gikk feil.

– Da fikk jeg en ryggmarsskade fra navlen og ned, og jeg ble lam, forteller hun.

Først trodde de at epiduralen skulle gå ut, men hun ventet først timer, så dager og til slutt uker. Da skjønte hun at hun ikke ville få følelsen tilbake i beina sine.

– Det første jeg tenkte var at det passer ikke meg å være lam, jeg er så rastløs. Det er slik man ikke tenker at skal skje med seg selv, sier Skarstein.

I starten var hun opptatt av å fikse det og finne løsninger for å gjennomføre vanlige ting på en ny måte, som å dra på butikken, universitetet og trening.

En periode hadde hun en sandsekk med seg i rullestolen som hun kunne strø med, men det var for mye is og snø. Da gikk hun til innkjøp av en vinterdress slik at hun kunne ake seg frem i snøen med rullestolen på slep for å ikke trenge hjelp.

– Jeg slapp ikke inn alle følelsene. Jeg kjente på hvor mye krefter det kostet, og det tror jeg var den aller tøffeste perioden før jeg ville innse hvor mye jeg måtte tilpasse meg, sier hun og legger til:

– Det å fortsatt klare å være meg selv, men med en ny kropp.

«NY KROPP»: Birgit Skarstein måtte vende seg til det å være lam og finne nye løsninger på ting. Her er hun under ro-OL i Østerrike 2019. Foto: Bàlint Czucz

Glemmer aldri eksens utsagn

31-åringen liker ikke når andre henger seg for mye opp i at hun sitter i rullestol.

– Jeg synes det er sårende når folk begrenser meg til et sett med hjul. At de mener noe om hvem jeg er, eller hva jeg kan levere basert på det de ser, forklarer hun.

Det er spesielt en hendelse hun trekker frem og husker godt. Skarstein hadde datet en fyr, men det funket ikke så hun gjorde det slutt med han.

– Da husker jeg at han sa til meg: «Du burde bare være takknemlig for at jeg ville være sammen med deg, for ingen av mine kompiser ville vært sammen med en i rullestol», forteller hun.

Dette ble en bekreftelse for henne at den avgjørelsen hun tok om å gjøre det slutt var et riktig valg.

– Når den jeg er og det jeg gjør blir redusert på bakgrunn av andres perspektiv og erfaring, så synes jeg det blir så urettferdig. Det synes jeg vi skal holde oss for gode til å gjøre, sier Birgit, som mener alle er mye mer enn det man kan se på utsiden.