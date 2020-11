Østerrike-sjefen om «Nødlandslaget»: - Vi har analysert alle spillerne intensivt

Spesiell situasjon selv for Østerrike.

Onsdag kveld går den avgjørende gruppespill-kampen i Nations League av stabelen, der Østerrike kan avgjøre alt på egenhånd.

Østerrike og trener Franco Foda har på mange måter fått en kjempefordel, ettersom Norge må stille uten stjerner som Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland.

Tirsdag stilte Østerrike-sjefen til pressekonferanse – og der ble naturligvis Norges «Nødlandslag» et tema.

– Vi har studert alle spillerne intensivt. Vi har analysert hvordan de skal spille, sier Østerrikes trener Franco Foda på spørsmål fra TV 2.

Han forteller at Østerrike har benyttet seg av flere nettsider, deriblant det kjente fotballnettstedet Wyscout, for å studere norske spillere i kamp.

– Vi har selvfølgelig benyttet oss av det. Vi vet selvfølgelig om en spiller som for eksempel Dæhli (Mats Møller, journ. anm.) Han kjenner vi fra St. Pauli. Så har vi jo studert hvordan Smerud kan spille. Så vet jeg jo at han har vært i kontakt med Lars Lagerbäck og diskutert hvordan de kan spille, sier Foda.

Han venter å møte en svært motivert norsk gjeng i Østerrike.

– Jeg tror jo de norske spillerne ser på dette som en mulighet til å vise seg fram, sier han.

Forsvarer at fotball spilles

Han er sjef for et land som er fullstendig i «lockdown» fra og med tirsdag, men onsdagens kamp går etter stabelen.

– Vi er priviligert som får lov til det, det er en vanskelig tid. Men man må forsøke å gjøre det beste ut av det, sier han.

Han forsvarer samtidig at fotballen skal fortsette.

– Vi må lytte til reglene regjeringen har satt, så håper jeg at vi skal komme tilbake til en mer normal situasjon om to-tre uker. Samtidig er fotball viktig også i Østerrike. Vi vil gjerne begeistre nasjonen med fotball. Det er et viktig samlingspunkt for mange, sier han.



Norges «Nødlandslag» setter kursen mot Østerrike i ettermiddag, og skal gjennomføre en treningsøkt på Ernst Happel Stadion. Kampstart onsdag kveld er 20.45, og kampen vises på TV 2.