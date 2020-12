Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Jeg har kjøpt en Renault Megane 2016. En bil jeg kan leve med, men ikke med setene foran. Får vond rygg av dem. Går det greit og bytte til Volvo-seter eller lignende?

Om ja, hvem utfører dette. Tenker da fagfolk, så jobben blir riktig utført. Mvh. Øyvind.

Benny svarer:

Heisann. Leit å høre at ryggen slår seg vrang av bilsetene.

Dette med seter er veldig individuelt og det er også nesten overraskende store forskjeller mellom de virkelig gode og de ikke fullt så gode.

Når det gjelder det å bytte seter har jeg selv gjort det ved noen anledninger. Jeg har fått tak i andre, bedre og finere seter. Som "nesten" har passet i den aktuelle bilen.

Den gang fant man bare fram vinkelsliperen og kappet bort noe av seteunderstellet. Fant et par flattjern og sveiset på. Borret et par hull og boltet det hele fast i bilen. Det gikk fint som snus, det. Den gangen.

Nå er dette riktignok lenge siden og bilen var gammel allerede den gang. Siden har ting blitt mer avansert og ikke minst mye strengere.

Hadde ikke tatt jobben i dag

Et sete fra for eksempel en Volvo passer neppe i din Renault uten en betydelig ombygging. En ting er seteskinnene og justeringsmulighetene. En helt annen til er all elektronikken et moderne bilsete har. Her er det alt fra sensorer som registrerer om noen sitter i setet, via elektriske justeringsmuligheter, til airbager som ofte er innebygget i moderne seter. En annen ting er om Renault-elektronikken klarer å «snakke» med Volvo-elektronikken. Det gjør den neppe. Trolig har de to setene også forskjellige funksjoner. Noe som gir ytterligere utfordringer.

Dette kan fort gjøre at for eksempel en airbag-lampe vil lyse. Det gir mangel på EU-kontroll. Modifiseringer på seteunderstellet er også strengt. Mye strengere nå en den gangen jeg kappet og sveiste for 25 år siden. Sikkerhet er grunnen.

For å si det rett ut; Dette er ikke en jobb jeg ville tatt på meg i dag.

Men alt er selvfølgelig mulig. Det spørs bare til hvilken pris. Det finnes firmaer som driver med slike ting. For eksempel ett heter Handicare. De vet jeg kan gjør slike ting. Men jeg vet ikke hva det kan komme til å koste. Ta kontakt med dem og hør.

For å være ubehagelig ærlig tror jeg faktisk at det er enklere å bytte bil. Til en som har seter du og ryggen din kan leve med. Ikke er det sikkert det blir så mye dyrere heller …

Håper dette var oppklarende, selv om det ikke var det svaret du helst ville ha.

