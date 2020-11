Janne (51): – Jeg har et godt liv selv om jeg er rusmisbruker

Som 29-åring tok Janne Andresen heroin for første gang. Nå er hun gateselger for Erlik Oslo.

– Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle ende opp som en Erlik Oslo-selger. Hvis noen hadde sagt til meg: «Vet du hva? Om 30 år kommer du til å være rusmisbruker og selge Erlik Oslo», så hadde jeg sagt: «Tulling», forteller Janne Andresen (51) til God morgen Norge.

Da Janne var 23 år, var hun utdannet kokk og nybakt mamma. Så tok livet en feil retning. Det hele begynte som en nysgjerrighet, slik det ofte starter. Hun havnet i et miljø som presenterte nye stoffer for henne.

I en alder av 29 år tok Janne heroin for første gang.

– Det er veldig flaut. Det var en hendelse i livet mitt som førte til det, dessverre. De fleste begynner ganske tidlig og da burde jeg ha visst bedre. Når man er 29 år blir man sett på som voksen, og når du som voksen drar den veien ... Det synes jeg er flaut. Jeg skammer meg skikkelig over akkurat det der.

Nådde bunnen

Svært mange havner utpå når man tar steget og begynner med heroin. Janne inkludert.

– Man blir presentert for andre stoffer også utvikler det seg til det verre – eller det kan gjøre det. Også ender man ofte så langt nede at det finnes bare én vei igjen og det er oppover. Det er viktig å tenke på at når du er skikkelig i grøfta og på bunnen, så finnes det bare en vei og det er opp.

– Har du vært på bunnen selv?

– Skikkelig. Både meg og mannen min. Vi hadde ikke noe sted å bo og det var skikkelig tøft. En sånn periode tror jeg veldig mange rusmisbrukere går gjennom.

LEVER ET GODT LIV: Janne Andresen forteller at hun lever et godt liv i dag, selv om hun er rusmisbruker. Her sammen med Petter Nyquist. Foto: God morgen Norge

Likevel klarte Janne og mannen å komme seg på beina igjen, og i dag lever de et noenlunde normalt liv. 51-åringen påpeker at det som er et godt liv for en, ikke nødvendigvis er det for en annen.

– Jeg må si at jeg har et godt liv i dag, selv om jeg er rusmisbruker. Men når jeg tenker på fremtiden, så ser jeg meg ikke selv som 70-åring, på samme sted som jeg er i dag. Da håper jeg at sitter på et gamlehjem sammen med gubben min og egler, slik vi alltid gjør.

– Mange er bekymret

Petter Nyquist, bedre kjent som Petter «Uteligger», har gjennom mange år blitt godt kjent med folk på gata og mennesker som av ulike grunner har blitt rusmisbrukere. Han forteller at pandemien har preget disse menneskene sterkt.

– Jeg vet det har vært mange som har vært bekymra fra veldig tidlig av. Under den første bølgen hvor alt ble stengt ned, var det krisetilstander. Mange av de tilbudene som Erlik Oslo og andre steder å være og oppholde seg ble stengt. For mange er det å ha et sted å gå til, møte andre mennesker og komme seg ut veldig viktig, så det har mange synes vært veldig tøft.

Hvert år selger de ulike rusmiljøene rundt omkring i landet en julebok. I Oslo heter den Erlik Oslo, og nylig ble årets julebok lansert. Denne inntekten er helt vesentlig for gateselgerne, ifølge Petter.

GATESELGER: Janne Andresen selger Erlik Oslo. Petter Nyquist forteller at gateselgerne er helt avhengige av denne inntekten. Foto: Petter Nyquist

Han påpeker at rus og psykisk helse henger sammen, og at dette også er en høyaktuell problematikk nå som flere holder seg hjemme. Derfor påpeker han at det er viktig å kjøpe denne boka i år, da det betyr så mye.

Likevel påpeker han at vi ikke må glemme denne gruppen ellers i året.

– De selger uten tvil se mye i jula, men mange bygger seg opp for den tiden som kommer etterpå også. Med en gang juleferien kommer, så skjer det noe med omsorgen til alle mennesker, dessverre. Da går den fra å være på topp til at den daler, så jeg vet at veldig mange gateselgere i alle byer har en veldig tøff periode i januar, også kommer påske. Så vi må fordele omsorgen på hele året og ikke bare i jula. Og i år er det ekstra viktig, hevder han.

Trygt å kjøpe

Selv om Petter møter på mye bekymring, ønsker han å få fram at det ikke bare er negativitet blant rusmisbrukerne.

– Jeg møtte Janne på fredag på lanseringen, og det er også viktig å påpeke hvor positiv Janne var. Hun sa: «Herregud, jeg kan ikke stå her og være negativ over hele situasjonen», og hun tenker at dette skal gå bra og velger å se fremover. Jeg har møtt veldig mange gateselgere som ser på denne perioden og som velger å fokusere på det som er positivt.

Og Janne forteller at hun og de andre gateselgerne tar alle forhåndsregler for å ta vare på sikkerheten til de som ønsker å kjøpe bøkene.

– Vi står med munnbind, hansker og håndsprit og følger alle reglene som skal følges. Det må jeg berømme Erlik Oslo for; at de har klart å lage det i stand for at vi kan fortsette å ha dette oppe.

– Blir det jul i år?

– Det blir jul. Det blir ribbe og julegaver til mannen min, datteren min og niesene mine, sier Janne.