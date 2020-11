Ingrid (24) fikk symaskin av farmor – årets julegaver blir helt spesielle

En fersk undersøkelse viser at hver fjerde nordmann vil legge brukte gaver under juletreet i år.

Med en gammel symaskin og litt gjenbrukt materiale, kan du lage flotte og personlige julegaver selv — uten å brenne hull i lommeboka. Det er syentusiastene Ingrid Wigen (24) og Ingrid Vik Lysne (29) enige om.

NYBEGYNNERVENNLIG: — Denne jakken i ull er også grei for nybegynnere å lage, sier Ingrid Wigen. Foto: Privat/Ingrid Wigen

— Det er mye kjekkere både å gi og få en gave som noen har brukt både tid og kjærlighet på å lage. Da blir gaven også mer personlig, mener Ingrid Wigen (24) fra Sandnes.

Hun fortsetter:

— Når man lager ting selv, slipper man å bruke mye tid på å løpe rundt i butikker, noe som kan være fint i den tiden vi er inne i nå.

For bare åtte måneder siden så hun seg lei av bruk og kast-kulturen i Norge. Da fikk hun en gammel symaskin av farmoren, og begynte å sy sine egne klær.

Lager julegavene selv

Ikke lenge etterpå gikk hun rundt i hjemmesydde klær av gjenbruksmateriale, og hadde også en hjemmelaget toalettmappe i hånden. Og siden har det ballet på seg.

Nå syr hun både jakker, bukser, votter, grytekluter, babyklær — og for ikke å snakke om munnbind.

I dag lager hun ikke bare ting til seg selv, men er også godt i gang med produksjonen av årets julegaver. Sammen med åtte andre kvinner i alderen 20 til 30, inspirerer hun tusenvis av mennesker til å lage sine egne julegaver gjennom bilder og videoer på Instagram.

BARNEKJOLE: Denne kjolen lagde Ingrid Wigen av reststoff hun fant på gjenbruksbutikken Fretex. Foto: Privat/Ingrid Wigen

— Mange forbinder kanskje hjemmelagde gaver med for eksempel dorull-nisser, men i dag finnes det så mange tips og triks på internett som gjør at du kan lage så mye fint — og som faktisk er veldig brukervennlig, forteller hun til TV 2.

Wigen opplever at stadig flere hopper på trenden og vil gi bort hjemmelagde eller brukte julegaver.

Det er hun ikke alene om.

Én av fire sier det er aktuelt å handle brukte julegaver, ifølge en fersk undersøkelse utført av Respons analyse for Sparebank 1.

Gjenbruksinfluencer Ingrid Vik Lysne har selv gitt bort brukte gaver i flere år. Hun ser også en klar trend til at stadig flere unge ønsker å gi bort brukte ting.

— Jeg har mange unge følgere i sosiale medier som er kjempeopptatt av gjenbruk, og som jeg er sikker på kommer til å gi brukte julegaver, sier hun.

SYR SELV: Ingrid Vik Lysne syr og redesigner egne klær. På Instagram inspirerer hun rundt 40 000 følgere til å gjøre det samme. Foto: Privat

Dette bekrefter også undersøkelsen fra Sparebank 1, som viser at det er de under 45 år som er mest positive til å gi bort brukte gaver.

Klart generasjonsskifte

Mens hver fjerde unge mellom 18 og 25 år svarer at det er aktuelt å handle brukte julegaver, er det bare ti prosent av den eldre befolkningen over 67 år som svarer det samme.

Forbrukerøkonom i Sparebank 1, Magne Gundersen, ser et klart generasjonsskifte.

— Det er de aller yngste som er de mest positive til å gi brukte gaver. Jeg tenker det er så bra at vi nå får en generasjon som tenker gjenbruk på en helt annen måte enn tidligere generasjoner, sier han.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Noen vil kanskje være redd for hva mottakeren tenker dersom vedkommende får en gjenbruksgave.

Da mener gjenbruksinfluenceren det er ekstra viktig å være bevisst på at man gir mottakeren noe den faktisk ønsker seg. Samtidig er hun klar på at gaven kan slå enda bedre an om man gir den en personlig touch.

— Tidenes hyggeligste gave

— Det er veldig mye jeg tenker som kan gjøres for å gjøre en gjenbruksgave til tidenes mest personlige og hyggelige gave å få, forteller Lysne.

Hun foreslår blant annet å gi bort en bok du har liggende. For å gjøre gaven litt mer personlig, råder hun til å tenke kreativt:

— Skriv noen lapper og plasser de på steder som du tror mottakeren kommer til å like, i tillegg til en pakke te for eksempel.

For de mer eksklusive gavene, finnes det også mange muligheter på bruktmarkedet. Både elektronikk, sportsutstyr og instrumenter kan kjøpes brukt til en rimelig penge.

— Blir bedre med årene

— Hvis man er ute etter noe spesifikt og vet hva mottakeren ønsker seg, så kan appen Tise og Finn.no være supert. Da kan man søke etter akkurat det man vil ha, sier hun.

Er man derimot ute etter en gave til en kollega, men ikke vet hva det skal være, råder hun til å ta seg en tur innom en gjenbruksbutikk.

Ifølge gjenbruksinfluenceren vil noen ting faktisk bli bedre med årene.

— For eksempel skinnprodukter. I tillegg er gamle og solide symaskiner, som jeg er opptatt av, ofte bedre enn de nye, sier hun.

Bedre tid til planlegging

I år har mange hatt hjemmekontor og dermed kanskje også hatt mer tid hjemme. For noen kan dette ha bidratt til å redusere førjulsstresset, skal vi tro Lysne.

— Nå har vi litt bedre tid til å tenke oss mer om, og kan se hva vi har hjemme som kanskje kunne gis bort og bli en fin gave. Jeg tror absolutt det kommer til å gjøre at vi gir mer brukt, forteller hun.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen mener god planlegging kan gjøre julegavehandelen både billigere og enklere.

— Et godt sparetips er å lage budsjett — og holde det. Planlegg innkjøpene, så unngår du å kjøpe på impuls som gjerne blir dyrere og ikke treffer så bra, råder han.

Til slutt råder han folk til både å kjøpe og selge brukt.

— Det fine er at du kan kjøpe brukt utstyr til ungene, og når de vokser ut av det etter et år, kan du selge det igjen. Du sparer altså når du kjøper og selger, forteller han.

— Er brukthandel dårlig nytt for butikker som allerede sliter?

— Det kan få en kortsiktig negativ effekt, men på lang sikt er man nødt til å ta den omstillingen. Vi kan ikke bare ha et bruk og kast-samfunn, mener Gundersen.

Han trekker særlig fram sportsbransjen som et eksempel. Han tror at ved å kjøpe brukt sportsutstyr, vil man bidra til at ulike idretter blir mer tilgjengelige for folk — og dermed også at folk kjøper andre typer utstyr.

Ingrid Wigen ser også mange fordeler ved å gi bort både brukte og hjemmelagde gaver:

— Det er miljøvennlig, sosialt og ikke minst veldig koselig, sier hun og fortsetter:

— Det er bare fantasien som stopper deg i hva du kan gi i gave.