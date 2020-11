Maria (31) trosset legene da hun brakk ryggen – nå er hun en av de beste

Maria Sandberg fra Evenkjer har de siste årene blitt en av de mest populære og ettertraktede frikjørerne i Norden, med sponsorer «linet» opp i kø.

31-åringen er generelt glad i fart, spenning og raske motoriserte kjøretøy – og er for tiden aktuell i TV 2s nye dokuserie «Sledheads».

Sandberg kjøpte sin første snøskuter i en alder av 20 år. I 2015, seks år senere og kun to år etter gjennombruddet i 2013, kunne karrieren fått en brå slutt.

Mistet følelsen i føttene

Sandberg var på Riksgrensen i Sverige sammen med noen venner og kjørte snøskuter over et vann, da hun plutselig mistet følelsen i begge føttene.

– Vi kjørte en rolig tur langs et flatt vann. Det var ikke noe som tilsa at det var akkurat her jeg skulle brekke ryggen, men plutselig mistet jeg følelsen i føttene mens jeg kjørte. Jeg måtte stoppe midt på vannet, men jeg klarte ikke bevege beina, sier hun til TV 2 over telefon.

Hun forteller at vennene klarte å slepe henne tilbake til leiligheten de bodde i. En kiropraktor kom for å hjelpe den da 26 år gamle jenta.

– Innen kiropraktoren kom hadde jeg delvis fått tilbake følelsen. Han mente det var noen nerver som lå i klem, så han la masse snø rett på huden for å kjøle det ned. Jeg tenkte ikke så mye mer over det akkurat da. Så lenge jeg kunne gå igjen så spilte det ingen rolle hva som var årsaken.

Maria Sandberg nektet å bli liggende etter den nedslående beskjeden. Foto: Linus Nilsson/TV 2

Ble anbefalt å legge opp

Sandberg ble anbefalt å følge opp smertene for å finne ut hva det var som eventuelt lå i klem. I et halvt år gikk hun til behandling hver uke, men hun ble aldri helt bra.

– Kiropraktoren bestemte seg til slutt for å sende meg til spesialister for å ta CT, MR og gudene vet hvor mange maskiner jeg var innom.

Da bildene kom tilbake viste det seg at Sandberg hadde to brudd i nedre rygg. Behandlingen hun hadde fått i over et halvt år hadde ikke hatt noen som helst funksjon.

EKSTREMSPORT: Maria Sandberg kjører snøskuter med brudd i ryggen. Foto: Elisabeth Nordskog/TV 2

Hun fikk to valg. Enten operasjon og avstiving av ryggen, eller trene seg opp igjen.

– Legen sa at jeg ikke hadde noe på en snøskuter eller en crossykkel å gjøre i fremtiden. Men han forstod fort at han ikke hadde så mye han skulle ha sagt, forklarer Sandberg.

– Det jeg fokuserte på var hva jeg faktisk kunne gjøre for å få fortsette med snøskuter. Finne de riktige tiltakene, samt fordeler og ulemper.

Kunne blitt lam

Sandberg valgte å trene opp kjernemuskulaturen. Hun sliter likevel fortsatt med skaden, selv om det ble en merkbar forskjell etter et halvt år med behandling.

– En uke kan jeg ligge rett ut og spy, mens de neste to ukene merker jeg ikke at jeg har en skade en gang. Det går veldig opp og ned.

Selv om 31-åringen lever med to brudd i ryggen, er det likevel det mentale hun har slitt mest med. Tankene om å bli lam lå latent i hodet hver gang hun satt seg på snøskuteren.

– I om lag et år etter at jeg fikk beskjeden så slet jeg veldig mentalt. Jeg fikk jo beskjed om å slutte med alt jeg drev med, fordi bruddene var plassert slik at jeg kunne bli lam dersom jeg falt. Så det skremte meg. Men jeg ville fortsette med det jeg gjør, jeg hadde bare blitt deprimert hvis jeg hadde måttet ligge i en sofa.

SLEDHEADS: I dokuserien er Sandberg en av profilene vi følger. Foto: Eirik Adde/TV 2

Vet ikke årsaken til bruddene

Da ett år hadde gått, innså nordlendingen at hun fint kunne kjøre dersom hun ikke tok store risikoer.

– Jeg har ikke glemt at jeg har brudd i ryggen, men jeg har kommet meg forbi den mentale sperren. Det begrenser meg ikke lenger. Jeg «pusher» meg selv, men er fortsatt kalkulert og driver ikke med hodeløs kjøring.

Årsaken til bruddene vet verken Sandberg selv eller legene med sikkerhet, men det kan være en medfødt svakhet i ryggen – eller en gammel krasj som har blitt forverret.

Hva som egentlig er grunnen, spiller ingen stor rolle for Sandberg – så lenge hun kan fortsette med det hun elsker.

– Jeg kjører etter min kropp og etter det jeg tåler. Jeg kan gjøre «syke» ting på skuteren, men jeg er ikke interessert i det hvis det kan sette meg helt ut av spill, sier hun, og avslutter:

– Jeg kan jo falle på holka og taket kan dette ned i hodet mitt. Jeg kommer ikke til å sette meg ned for å strikke sokker. Det er sikkert koselig det, altså, men jeg er bygd litt annerledes.

«Sledheads – et snøskuterliv» ser du på TV 2 Sumo mandag til onsdag, og på TV 2 Zebra mandag til onsdag fra klokken 22.00.