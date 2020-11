Volvo er blant merkene som lenge har hatt en betydelig dieselandel i Norge.

Senest i fjor, økte de faktisk dieselsalget med 20 prosent. Men i år har dette endret seg kraftig.

Det har mye å gjøre med at Volvo i år har lansert to viktige, elektrifiserte nyheter.

Først kom kompakt-SUVen XC40 som ladbar hybrid. Og nå er Volvo midt i lanseringen av samme modell som elbil.

De går ikke ut med noen konkrete salgstall for elbilen, men bekrefter at etterspørselen er stor.

Dominerer salget

– Dette er vår mest solgte bil for øyeblikket og ligger også an til å bli det neste år, fortalte Volvos kommunikasjonssjef Erik Trosby på et informasjonsmøte med pressen tirsdag.

Han bekreftet også at de elektrifiserte modellene totalt sett nå står for en svært stor del av salget. I tillegg til XC40, har Volvo ladbare hybrid-utgaver av en rekke modeller:

– Over 90 prosent av salget i Norge er nå elektrifiserte biler. De dominerer salget vårt, på samme måte som de dominerer produktutviklingen og prioriteringene ved fabrikken vår i Gøteborg, fortalte Trosby.

CMA: Slik startet Volvos elektriske satsing

Produksjonen har vært i gang en stund i Volvos fabrikk i Belgia. Nå er et betydelig antall av Volvos nye elbil på vei til Norge.

Mye standardutstyr

Fra nå og ut året, skal Volvo levere ut hele 3.000 nye biler, en stor andel av disse er modellen som har det fulle navnet XC40 Recharge Pure Electric P8.

Bilene som kommer til Norge, har elektrisk rekkevidde på inntil 417 kilometer. Startprisen er på 520.000 kroner og her er mye utstyr standard. Bilen bygger på utstyrsversjonen R-Design.

Elektriske XC40 har nøyaktig samme mål innvendig og utvendig som de øvrige XC40-modellene. Interiørplass og sittestilling er også helt likt. Batteripakken tar ikke noe av den innvendig plassen. Men bakkeklaringen er litt mindre: 17,6 centimeter, mot 21,1 centimeter på de øvrige modellene.

Kan trekke henger – mange elbil-eiere får likevel problemer

Over 9.000 kunder sto på interesselisten, det kommer til å gi storsalg av Volvos elbil. Foto: Bilia Fornebu/Jan Inge Simonsen

Hurtiglades med 150 kw

XC40 tilhører klassen av kompakte SUV-er. Men plassforholdene bør være tilstrekkelig for manges familiebruk. Bagasjerommet er på 414 liter, i tillegg har den en såkalt frunk foran, som rommer 31 liter.

Viktig er det også at Volvo tilbyr både hengerfeste og mulighet for takstativ. Bilen har maks hengervekt på 1.500 kilo, du kan laste 75 kilo på taket. Hengerfeste kommer for øvrig på 8.925 kroner ekstra.

Elektriske XC40 kan hurtiglades med inntil 150 kw. Det betyr at du kan gå fra 0-80 prosent batterikapasitet på 40 minutter, under perfekte forhold.

Nå har de droppet dieselmotor i bestselgeren

Se video av elektriske XC40 under: