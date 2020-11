Krever frifinnelse for Osen-ranet

Forsvarer til den tiltalte 37-åringen brukte sin prosedyre på å hamre løs mot Reidar Osens versjon av saken: At han ble bortført og banket opp av ukjente, maskerte menn.

Forsvarsadvokat Kim Villanger la tirsdag ned påstand om at 37-åringen blir frikjent for ranet på Reidar Osen (72).

Også forsvarsadvokat Lukasz Pawel Niedzielski la ned påstand om full frikjennelse i Osen-saken.

37-åring endret forklaring

DNA-funn knytter den tiltalte 37-åringen til Osen-saken. I januar 2020 fortalte han for første gang at han var involvert i Osen-saken, men sier han utførte bortføringen på oppdrag fra Osen selv. Dermed plasserer han for første gang Osen inn i saken.

Før de tre avhørene i januar, hvor han snakket inn Osen - og den andre medtiltalte - nektet mannen enhver befatning med saken.

Når det gjelder den andre tiltalte 32-åringen, er det ikke funnet DNA som knytter ham til Osen-saken. Han har hele tiden nektet befatning i saken.

PÅSTÅTT SAMARBEID: En polsk statsborger (37) som er tiltalt for grovt ran, har forklart at Reidar Osen selv står bak sin egen bortføring og at tiltalte derfor ikke skal straffes. Foto: TV 2

I retten tirsdag brukte forsvarer Kim Brügger Villanger nærmere halvannen time på å redegjøre for det forsvaret mener underbygger tiltaltes versjon.

De fleste momentene var knyttet til at aktoratet har lagt til grunn av de tiltalte er svært profesjonell ransmenn.

– Flere logiske brister

Noen av momenter momentene som Villanger pekte på:

Overfallet skjedde midt på dagen, på et sentralt sted i Bergen sentrum, et kort steinkast fra byens politistasjon. Dette fremstår ifølge forsvareren svært risikabelt med tanke på å bli oppdaget, også fordi Osen kunne kommer sammen andre personer til bilen.

Overfallsmennene kvittet seg først med Osens mobiltelefon og bilens bompengebrikke, da de ankom et av sakens åsted i Hausdalen, utenfor Bergen. Lokasjonsdata fra disse gjenstandene har senere blitt brukt til å finne åsted. Dette passer ikke opp mot den profesjonaliteten aktor mener de tiltalte har utvist.

Overfallsmennene forlater Osen midt i et boligområde på Bønes i Bergen, og etterlater nøkkelen i bilen. Dette skjer like etter de har vært i Hausdalen, som ligger langt mer avsidesliggende til. Forsvareren stilte spørsmål med hvorfor de forlot ham i boligfeltet på Bønes.

Til alle disse eksemplene knyttet Villanger et retorisk spørsmål: Ville det vært naturlig at tiltalte gjorde disse valgene, dersom de var så profesjonelle som aktoratet mener de er?

Kan ikke utelukke noe

Forsvareren mener at dette underbygger tiltaltes versjon, om at dette ikke var et reelt, profesjonelt ran.

– Saken dreier seg i realiteten om troverdighet. Om man ser på bevisene kan man ikke utelukke at tiltaltes versjon, om at bortføringen er utført som et oppdrag fra Osen selv, er riktig. Dermed finnes den tvil som skal til for at tiltalte må frifinnes for ranet på Osen, sier forsvarer Kim Villanger.

Tiltalte selv ble spurt om påstanden sin i retten, mandag. Han stod knallhardt på sin versjon.

– Jeg skjønte for lenge siden at det ville vært lettere for meg å si noe annet enn det som skjedde, og på den måten fra strafferabatt. Jeg visse at veien gjennom sannheten ikke blir lett, men det er denne veien jeg, sammen med min familie, har valgt å ta. Da må jeg bare tåle det som kommer, sa 37-åringen.

Erkjenner delvis medvirkning

Hva angår tiltaleposten om grovt ran på Petter Slengesol, har begge de tiltalte erkjent delvis straffskyld.

I forbindelse med overfallet, mishandlingen og bortføringen av Petter Slengesol fant politiets rettsteknikere DNA-spor på en avrevet buksedel fra Slengesol i bilen. Dette knytter 32-åringen til saken.

32-åringen har derimot forklart at dette skyldes det faktum at han kastet inn noen klær som falt ut av bilen til Slengesol. Og dermed kan DNA ha festet seg til den avrevne buksedelen.

Tiltalte hevder at han ikke vært med på kjøreturen, hevder han. Han kjørte kun noen menn som overfalt og sto bak ranet av Slengesol.

Den andre tiltalte 37-åringen, sier at han deltok i kjøring før overfallet av Slengesol, men hevder at han ikke har vært med på bortføring og voldsutøvelsen.

DNA funnet å en hansketupp i bilen til Slengesol, knytter 37-åringen til saken. Den tiltalte har sagt at han lånte borte et par hansker og mener at dette kan forklare DNA-funnet i bilen til Slengesol.