Vi er bortskjemte

Det er på tide å adressere at ikke alle har fått et vanskeligere liv av koronatiltakene.

I et innlegg på TV2.no skriver programleder i Presseklubben, Linn Wiik, om salte rødvinstårer nedover grågustne hjemmekontorkinn og at vi er drittlei av korona, digitale møter, munnbind og håndsprit, for å nevne noe.

Vi kjenner vel alle på en grad av bekymring og motløshet. Klart det er rart og belastende at vi ikke vet hvor lenge vi skal leve i denne alternative virkeligheten. De fleste har fått en annen hverdag, og jeg vil på ingen måte undergrave at noen har fått det veldig vanskelig, og enda vanskeligere enn de kanskje hadde det fra før. Å være ensom eller å slite psykisk er ingen spøk, korona eller ei.

Men at «vi», og med det mener jeg i denne sammenheng den gjengse nordmann, er ofre for koronapisken og kjenner en økende grad av reell empati for nordkoreanere, kjenner i alle fall ikke jeg meg igjen i, selv om jeg forstår at det er skrevet med en viss ironi.

I mitt tidligere liv, for eksempel i november i fjor, dro jeg hjemmefra med datteren min før klokken syv hver morgen, for å komme morgentrafikken i forkjøpet. Hun hadde nettopp fylt syv år på det tidspunktet og var på SFO fra grytidlig til 16.00, hver eneste dag. For å komme ettermiddagstrafikken i forkjøpet på vei hjem, var det samme kamp mot klokka den veien. Middagslaging, fritidsaktiviteter, lekser og husvask – det var hektisk.

Da skolen stengte i våres, ble hun selvsagt lei seg. Frustrert over ikke å kunne treffe venninnene sine – og veldig misfornøyd med moren sin som lærer, det er helt sikkert. (Med god grunn, men det er en annen historie.) Men disse midlertidige tiltakene var jo skånsomme i forhold til hva andre barn i andre land har måttet forholde seg til.

Jeg har en mormor, som jeg elsker høyt og som vi knapt har kunnet besøke. Hun er dement og kjenner oss ikke igjen uansett, men det munnbindet gjør forvirringen total. Det har vært hjerteskjærende ikke å kunne holde henne i hånda, ikke å kunne forsøke å gi henne et glimt av virkelighet innimellom. En venninne mistet faren sin brått i mai, han gikk fra tilsynelatende frisk til dødssyk på et par dager. De hadde et nært forhold, men hadde knapt sett hverandre siden nedstengningen i mars. Jeg synes selvsagt dette er like ille som alle andre, og blir like oppgitt over firkantede regler som gjør allerede vanskelige situasjoner enda verre.

Men å nevne hvor problematisk det er å sitte inne og drikke rødvin og runde Netflix på denne tiden av året – er det egentlig så fælt? Hva hadde du tenkt til å finne på i november-regnet, Linn Wiik?

At vi ikke kan gå på fest med mer enn ti deltakere akkurat nå eller at jula i år kanskje må feires uten storfamilien, gjør ikke Norge til et dårligere land å bo i. Det gjør det i alle fall ikke til et «diktatur», verken med eller uten anførselstegn. At vi synes dette er et såpass stort offer, mens andre land har levd med portforbud og en reell frykt for ikke å kunne brødfø familien sin i noe som nærmer seg et år, sier i mitt hode mer om at vi er bortskjemte enn drittlei.

Jeg er en mester i å tenke negativt, så jeg skriver ikke dette for å framstå som noe ala "sprettert og løvetann", jeg heller. Jeg er utålmodig av natur og blir fort sur og lei av både mennesker og situasjoner jeg opplever som irriterende. Jeg blir for eksempel helt sprø av å kjøre bak noen som ikke holder (øvre) fartsgrense og jeg kan ha imponerende kort lunte med både datter og hundevalp (sistnevnte et direkte koronarresultat/tiltak, men jeg lover å beholde henne også etter koronaen.)

Enda så lite glad jeg er i ordet skam, kjenner jeg likevel litt på nettopp det når det sies at vi er drittlei.

Det er vel få som har argumentert mot at tiltakene som er innført for å beskytte oss, kommer med en prislapp og at for noen er denne høy. Men like fullt som det er verdt en diskusjon, er det også greit å ha med som bakteppe at vi er mange som også har fått noe. Bedre tid, for eksempel. Til familie og barn, til å lage middag, henge opp en vask. Den vasken som ellers hadde blitt liggende, fordi kontoret tidligere ikke lå vegg i vegg med vaskerommet. Og ja, til å drikke rødvin og runde Netflix, alle de kveldene hvor vi tidligere var på trening, kjørte og hentet på fritidsaktiviteter eller var sosiale med venner.

Datteren min trenger ikke lenger å spise frokost på SFO hver morgen og kan nå gå hjem mens det fortsatt er lyst. Vi har fått bedre tid til lekser og middagslaging, og roligere kvelder. Den siste fordi fritidsaktiviteter har vært avlyst, men jeg tror at vissheten om at vi ikke skal stresse av gårde grytidlig neste morgen også spiller en rolle.

Jeg er klar over at jeg ikke er blant dem som har det verst. Jeg har hjemmekontor og kan selvsagt også få brakkesyke av å være inne stort sett hele tiden. Og vi jobber kanskje mer enn før, når skillet mellom jobb og privatliv hviskes ut. Det er lett å strekke seg etter pc-en etter middag når man har hatt det samme bordet som kontorpult hele dagen. Vi må fortsatt innfinne oss til møter, og det er fortsatt mange av dem. Men det går ganske greit med oss, eller?

Det er nemlig også vanskelig å argumentere mot at vi har fått større frihet mellom disse møtene, at det for noen er enklere å konsentrere seg når vi ikke lenger sitter i åpne landskap eller stresser med å innfinne oss til et visst sted til en viss tid hver eneste dag, flere ganger om dagen. Samfunnet har funnet nye måter å jobbe på som vi for et år siden aldri tenkte var verken et alternativ eller ville fungere. Muligheten vi har fått til å kunne variere arbeidssted i større grad mellom kontor og egen bolig, har gitt oss mer frihet. Likevel klager vi. Det er om ikke skamfullt, i alle fall litt flaut.

Og en dag er jo dette over. Vi kommer ikke til å fly rundt i matbutikken med munnbind for resten av livet. Mest sannsynlig har vi allerede neste jul ingen gode unnskyldninger for ikke å måtte invitere sære onkel Ole til julefeiring, innfinne oss på ørten gløggfester annenhver dag gjennom hele desember eller få utallige grådige og skrålende barn på godterijakt på døra i anledning Halloween. (Ja, jeg er like sær som onkel Ole.)

Og selv om jeg igjen kun kan snakke for meg selv, tør jeg påstå at det er flere enn meg som da kommer til å savne om ikke korona, så i alle fall dystert november-regn i tomme gater.