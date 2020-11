Passasjerfly krasjet med bjørn etter landing

Et passasjerfly krasjet med en brunbjørn etter landing i Yakutat i den amerikanske delstaten Alaska lørdag.

– Flyplassens ansatte hadde klarert rullebanen ti minutter før flight 66 var forventet å lande, sier Sam Dapcevich, som er informasjonsansvarlig ved Departement of Trasportation til Anchorage Daily News.

Det var tidlig kveld og rett før skumring. Rullebanen ble godkjent og ingen av de ansatte så tegn til at noe var utenom det vanlige under sjekken.

Som planlagt landet flyet trygt på rullebanen, men akkurat idet kapteinen begynte å bremse ned farten, så vedkommende at to skikkelser nærme seg i forkant av flyet.

En binne og ungen

To brunbjørner hadde forvillet seg ut av skogen og inn på rullebanen rett foran flyet.

– Nesehjulet sniddet akkurat bjørnene, men kapteinen kjente et sammenstøt på venstre side etter at bjørnene passerte under flyet, står det i en uttalelse fra Alaska Airlines.

Flyet traff og drepte binnen. Ungen derimot, som er anslått til å være to år gammel, kom seg unna ulykken uskadd, opplyser Dapcevich til Anchorage Daily News.

Pilotene så bjørnen ligge livløs cirka 20 meter fra midten av rullebanen, da de parkerte flyet ved gaten like før klokken 18.30.

Ansatte ved flyplassen fjernet senere bjørnen fra rullebanen, og varslet deretter Alaska Department of Fish and Game.

Ingen personer skadd

Flyet, en Boeing 737-700, fikk mindre materielle skader.

Flyet hadde lettet fra Cordova og skulle etter planen bare mellomlande i Yakutat før det skulle videre til Juneau.

– Våre mekanikere jobber med å reparere flyet, sier flyselskapet i uttalelsen søndag.

Hverken flyets passasjerer eller besetning ble skadd i ulykken, skriver avisen.

Flere sammenstøt med dyr

Flyplassen er delvis inngjerdet ettersom den ligger tett på naturreservater med dyreliv. Tidligere er det rapportert om fly som har hatt sammenstøt med hjort, gjess, reinsdyr og flere andre dyr i Alaska.

Dette er derimot første gang Dapcevich har hørt om at en bjørn blir truffet av et fly, forteller han til Anchorage Daily News.

I 1987 ble et annet Alaska Airlines-fly forsinket mens den ble inspisert for skader etter at en ørn slapp en laks fra høyt opp i luften som landet på vinduet til cockpiten.

– De fant en fettete flekk, men ingen skader, sa flyplassjefen i Juneau den gangen, ifølge avisen.