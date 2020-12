Familien Lykke levde i byggekaos - så fikk de en uventet telefon

Sammen med mannen Henry De souza Dyreng-Lykke, deres to barn og tredjemann i magen, hadde Catharina gledet seg til mer plass, et bad ekstra og nye, bedre løsninger på huset. Slik gikk det ikke.

For oppussingsjobben som skulle ta noen få måneder, dro ut. Et og et halvt år senere, var familiens hus en livsfarlig byggeplass.

TV 2 hjelper deg tok saken, men det var lite som kunne gjøres, fordi firmaet som hadde ansvaret, Profil tak og fasade, gikk konkurs. Jobben ble derfor heller ikke ferdigstilt og selskapet mente at flere av feilene som ble gjort bar preg av dette.

Hjelp fra uventet hold

Familien forsøker derfor å gjøre ferdig mest mulig selv på en stram økonomi, men det tar tid og er mye jobb. Men så får plutselig familien en hyggelig nyhet: Et firma vil bygge ferdig det ekstra badet, helt gratis. Det eneste familien må stå for selv er rørlegger.

– Wow, det er en kjempefin nyhet! Tusen takk, sier Catharina Lykke, som blir litt satt ut når hun får beskjeden.

GLADE: Catharina Lykke og sønnen Marco er veldig fornøyde med det nye badet. Foto: TV 2 hjelper deg/Andreas Molland

– Det var liksom den siste prioriteringen vi hadde, fordi det koster så mye. Så at noen vil ta på seg det er jo helt sykt, sier Catharina med tårer i øynene.

UFERDIG: Slik så det ut før familien fikk hjelp. Foto: TV 2 hjelper deg/Andreas Molland

Nytt bad på noen uker

Firmaet som vil hjelpe familien er Kjells byggservice AS. Daglig leder Kjell Mork tok selv initiativet og kontaktet familien.

– Den første tanken min var at vi ser så mange håndverkere som gjør så mye dårlig arbeid, stikker av, tar ut mye penger fra kunder. Vi er drittlei det, sier Mork.

VIL HJELPE: Kjell Mork fra Kjells Byggservice AS bestemte seg for å hjelpe da de så reportasjen om familien. Foto: TV 2 hjelper deg/Andreas Molland

At familien i tillegg hadde vært gjennom en tøff tid privat, gjorde valget enkelt:

– De har to barn, hun er gravid, han har hatt kreft. Det var rette muligheten til å gi noe. Da var det å kontakte leverandørene mine og høre om de kunne være med på et stunt, slik at vi kan gjøre denne familien lykkelige til jul. Og det var alle veldig positive til, sier Mork.

Få uker etter at han tok kontakt med familien er badet ferdig. Familien har selv fått velge ut tak, gulv og inventar.

– Vi hadde ikke noen forhåpninger om at vi skulle få det her ut av reportasjen, så det var veldig bra. Det er godt å vite at badet er ferdig før lillebror kommer, smiler Catharina.