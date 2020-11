Boasson-Hagen klar for fransk lag: - Tror jeg overrasker mange med dette valget

Edvald Boasson-Hagen har signert for det franske nivå to-laget Total Direct Energie. Det begeistrer ikke TV 2-ekspert.

Det bekrefter Boasson-Hagen til TV 2, etter at den belgiske avisen Het Nieuwsblad tirsdag morgen meldte at en overgang var så godt som klar.

Boasson-Hagen har denne sesongen vært på utgående kontrakt med Team NTT, et lag hvis fremtid stadig er usikker etter at hovedsponsor NTT tidligere i høst trakk seg.

– Jeg tror jeg overrasker mange med dette valget. Det blir spennende. Jeg gleder meg til en ny utfordring. Jeg kjenner ikke så godt til dette laget, foruten at det har vært i sirkuset i mange år og at de har gjort det bra. Det ser i alle all bra ut fra utsiden, nå blir det spennende å komme på innsiden, sier han til TV 2.

– Veldig godt å ha fremtiden spikret

Boasson-Hagens fremtid har vært gjenstand for spekulasjoner de siste månedene, men 33-åringen har nå altså sikret sin umiddelbare fremtid.

Han har signert en ett år lang kontrakt med sin nye arbeidsgiver, og forlater med det Team NTT etter seks sesonger.

– Jeg signerte på søndag, men har visst en stund at jeg skal dit. Det var mange lag som var interessert, men som ikke hadde plass eller budsjett. Det var imidlertid ikke aktuelt å gå til et lag på minimumslønn. Jeg vil ikke gå inn på kontrakten jeg nå har signert, men jeg er ikke avhengig av å kjøre inn resultater for å få frokost på bordet, sier nordmannen, og legger til:

– Det er veldig godt å ha fremtiden avklart. Jeg har aldri vært så sent ute på året uten å ha noe spikret. Det er mange ryttere som fortsatt er usikre på hva de skal gjøre neste år, så det er godt å ikke være en del av de.

Hans tidligere arbeidsgiver INEOS var en stund inne i bildet, men det britiske storlaget kom aldri med noe konkret tilbud.

– Jeg snakket med (lagsjef) David Brailsford under Tour de France og har hatt dialog med dem. Men de var ikke ute etter den type rytter som jeg er, og de kom aldri med noe tilbud, forklarer han.

Tradisjonsrikt fransk lag

Total Direct Energie er et såkalt «ProTeam», altså et lag på nivå to. Laget vil neste år ha meritterte ryttere som Niki Terpstra, Pierre Latour og Alexis Vuillermoz i stallen.

Laget har eksistert siden 2000 og er fast inventar i Tour de France og de største klassikerne.

– Det er ikke et World Tour-lag, men de har «wildcard» til de fleste av de store rittene. Her får jeg muligheten til å kjøre mine egne sjanser og de ønsket å ha meg med. Når de da kom med et godt tilbud, så var det lett å si ja, forteller han.

En rekke profilerte ryttere har de siste ukene forlatt Team NTT, men senest i går ble det rapportert at laget fremdeles kan bli å se i WorldTouren neste sesong.

En sponsor skal angivelig være på vei inn i laget til Douglas Ryder.

– Jeg har vært veldig godt fornøyd i NTT og har hatt en fantastisk tid der. Det har vært gøy å kunne bidra opp mot prosjektet til Qhubeka og skaffe publisitet rundt det arbeidet de gjør i Afrika. Men i og med at ting ikke er hundre prosent klart der, så ville jeg sikre meg selv i stedet for å plutselig stå der uten noe lag for neste år. Så får vi se hva fremtiden bringer, avslutter Boasson-Hagen.

– Ja, jeg er skeptisk

TV 2s sykkelekspert er ikke like entusiastisk som Boasson-Hagen.

– Utfordringen til Boasson-Hagen er at han er vant til internasjonale lag med en stamme av engelskspråklige ryttere. Nå kommer han til et erkefransk lag, med 90 prosent franskmenn. De strever med å overbevise - slik Groupama-FDJ gjør - med å velge en strategi som de lykkes med. Det ser man på resultatene deres. De har kun tre seire i år, og kun en av dem på World Tour-nivå. Nå blir det spennende å se om laget skal løfte seg gjennom Edvald, eller om han skal løfte seg gjennom laget, sier Mads Kaggestad.

– Tolker jeg deg som at du er skeptisk?

– Ja, jeg er skeptisk. Edvald må være forberedt på at det nå blir en stor kulturendring fra det han er vant med. Og jeg vil anbefale ham å ringe Thor Hushovd og Gabriel Rasch for å få noen råd. De har begge tidligere lykkes i franske lag, sier han.

Boasson-Hagen vil ikke gå ut med hvor mye han vil tjene hos sin nye arbeidsgiver, men bekrefter at det kun er snakk om en kontrakt ut 2021-sesongen.

– Han har sikkert ikke hatt så mange valg. Men jeg kan ikke se annet enn at det er det økonomiske som avgjorde. Dette er et pengesterkt lag. Og det er stort press på å få resultater. Men de har gjort det dårlig i år, og gjennomførte nylig et Spania Rundt med elendige resultater, sier Kaggestad.