Ny rekord for Oljefondet

Ifølge E24 passerte Oljefondets verdi 11.000 milliarder kroner tirsdag, litt over ett år etter at det for første gang passerte 10.000 milliarder.

Like etter klokken 9 ligger verdien litt i underkant igjen, viser det uoffisielle telleverket på fondets egne nettsider.

Etter en solid nedtur i mars da coronakrisen senket aksjemarkedene, havnet Oljefondets verdi ned i 9.300 milliarder kroner på det laveste, skriver E24.



Siden da har verdien steget kraftig i takt med markedene.