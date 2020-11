Koronasmittet mann fikk bot på 20.000 kroner etter butikk-besøk

Mannen hevdet han bare hadde vært på tur i friluft, men vitneobservasjoner og videoovervåking viste at han hadde vært inne i flere butikker.

Politidistriktene rundt om i landet har advart om at de vil slå hardt ned dersom de blir oppmerksomme på at noen bryter smittevernbestemmelsene.

Tidligere i november utstedte politiet et forelegg på 20.000 kroner til en mann som brøt isolasjonsplikten. Mannen var smittet av koronaviruset, men oppsøkte likevel flere butikker i Ski sentrum.

«Vi fikk en ettermiddag melding om at den koronasmittede mannen var observert i Ski sentrum. Dette var ikke første gangen mannen hadde vært ute på tur», skriver Øst politidistrikts nettpatrulje.

Politiet sendte en patrulje som fant mannen.

«Han hevdet at han bare hadde gått en tur i friluft, men vitneobservasjoner og videoovervåking viste at han hadde vært inne i flere butikker, og handlet i minst en av dem», skriver politiet.

Politiet ser alvorlig på saken, og politistasjonssjef Rune Albertsen ved Follo politistasjon kommer med en klar beskjed.

– Når samfunnet nå opplever en av de største krisene i etterkrigstiden, og folk dør på grunn av korona-smitte, er det både skuffende og svært alvorlig at enkelte bevisst utsetter andre for fare på denne måten. Når man er smittet, og ilagt isolasjon, innebærer det at man oppholder seg i eget hjem, isolert fra andre, sier Albertsen.