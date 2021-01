Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Vi vurderer en brukt BMW X1 og ser at mange av disse nå begynner å nå et prisnivå på +/-100.000 kroner. Vil ha firehjulsdrift, navigasjon, stor hi-fi, sportsseter, automat og xenonlys på en slik bil.

Har disse bilene noen kjente feil? Hva bør man passe på? Noen er jo gått opp mot eller over 200.000 km. Har prøvekjørt bilene og funnet ut at de er veldig gode å kjøre. Kan de være gode kjøp?

I tillegg lurte jeg på det med pruting på bruktbil. Hvor mye kan man prute? Kan man for eksempel få en bil som ligger ute til 150.000 kr. for 100.000 kr? Er det noe maksgrense på pruting? Hilsen Noah

Benny svarer:

Vi begynner med det siste først. Det med prutingen. Vi nordmenn har ikke akkurat tradisjon for å prute, men når vi skal kjøpe bil er det gjerne mer aktuelt. Jeg har selv jobbet en del med bilsalg. Det er kanskje litt urettferdig, men ikke til å komme i fra: Den som roper høyest, får ofte mest. Slik er det bare. Selv er jeg ikke noe god på dette med pruting. Jeg er nok for beskjeden av natur til det.

En utenlandsk kunde fortalte meg en gang at i hans kultur prutet man til selgeren ble sint. Da var det som regel ikke noe mer å hente. Så enten takket man ja eller nei da. Det hadde han lært av sin far.

Selv tenker jeg at om både kjøper og selger er litt misfornøyde med prisen – da er den sannsynligvis riktig.

Husk også å være blid og høflig når du pruter. Det er, for en selger, alltid hyggeligere å gi noe til en man liker, enn til en usympatisk kverulant og kranglefant.

Hvor mye det er snakk om, varierer imidlertid stort. Utgangspunktet er så enkelt som at du skal slite med å prute på de bilene som er mest populære og som selges uansett. I andre enden kan du nok gjøre svært gode kjøp på modeller som ikke så mange er ute etter og som har stått i butikken lenge. De bilene selges innimellom med tap.

Én ting gjør det skummelt å kjøpe denne bilen

Brukte BMW X1 får du til under 100.000 kroner nå. Da har de ofte gått langt.

Bilkjøp er mer enn rabatten

Det finnes i utgangspunktet ingen maksgrense for pruting. Men klarer du å prute ned en bil fra 150.000 til 100.000 kroner, er du god. Da er det nok mer sannsynlig at den er feilpriset i utgangspunktet. På en alminnelig kurant bil til rundt 200.000 kroner vil jeg tro at 15.000 kroner er realistisk om man kjøper fra en seriøs forhandler.

Går man for hardt ut og kommer med skambud, blir man ofte oppfattet som en useriøs kjøper. Det gidder ikke en selger å kaste bort tid på. Man må absolutt bruke de sosiale antennene. Enten man kjøper privat, eller hos en forhandler.

Husk også at en bilhandel er langt mer enn rabatten. Finner man en bil man liker med det utstyret man vil ha, som er i godt stand også videre, er det dumt å la den "glippe" på grunn av noen skarve tusenlapper.

Så til bilen du lurer på. BMW X1 som har kjørt 200.000 kilometer er absolutt en bil man bør sjekke nøye før kjøp.

Defekt hjullager er en gjenganger-feil her. Biler med 2-liters diesel fra 2011 og tidligere kan ha den beryktede N47-motoren med dårlig registerkjede. Bremser bør også sjekkes litt nøye.

Ellers er det vanlige slitedeler som hjuloppheng, forstilling og at alle elektriske funksjoner virker som de skal. God servicehistorikk trekker alltid opp. Det samme gjør en fersk EU-kontroll. Er man ikke bilkyndig selv, er enten en god tilstandsrapport eller en NAF-test verdifullt, da det forteller mye om bilens generelle tilstand.

En brukt BMW X1 som er fin, godt utstyrt og i god teknisk stand kan absolutt være et godt bruktbilkjøp.

Lykke til med bilkjøp – og pruting.

