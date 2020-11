Kjendispastor sparket etter konas PC-funn

Forrige uke ble det kjent at «hele» Hollywoods favorittpastor, Carl Lentz (43), har fått sparken som leder av kirka Hillsongs New York-avdeling.

Grunnlegger og seniorpastor Brian Houston forklarte sparkingen med «moralsk svikt», uten å utdype dette ytterligere.

STÅR FREM: Ranin Karim hevder at hun var Carl Lentz' hemmelige elskerinne i nesten et halvt år. Foto: Ranin Karim/Instagram

På Instagram-siden sin innrømmet Lentz å ha vært utro mot kona gjennom 17 år, Laura Lentz, og beklaget seg overfor henne og deres tre barn.

Nå står klesdesigneren Ranin Karim (34) frem i The Daily Telegraph og sier at hun i fem måneder var den gifte pastorens elskerinne.

– Han sa at sex med meg var det beste han hadde hatt i livet sitt, og han klarte ikke å slutte å være sammen med meg, påstår hun.

Bodde med Bieber

Carl Lentz har i flere år vært Justin Biebers (26) rådgiver og venn, og i 2014 bodde Bieber hos ham i en kort periode. Lentz skal også ha et nært forhold til blant annet Kendall (25) og Kylie Jenner (23), samt Chris Pratt (41).

GODE VENNER: Carl Lentz med armen rundt Justin Bieber i New York i februar i fjor. Foto: Stella Pictures

Oppdaget tekstmeldinger

Karim forteller at hun innledet et forhold til Lentz etter at de møttes i en park i Brooklyn.

Hun sier at de hadde for vane å drikke dyr tequila hjemme hos henne, og at hun tror at pastoren forsøkte å få en pause fra sitt «kjedelige» liv.

Denne pausen fikk en brå slutt da Lentz' kone gjennom 17 år, Laura Lentz, forrige uke fant tekstmeldinger på PC-en hans som var blitt lagret i hans iCloud.

– Jeg ville aldri hatt en gift mann. Jeg gikk på andre dater og prøvde å glemme ham, og han sa at han gikk til rådgivning for å bryte forbannelsen med meg, og bli kurert, men det fungerte ikke, sier hun.

«Gå hjem til kona di»

Karim sier at hun synes at det var på sin plass at Lentz fikk sparken fra kirken.

– Da jeg fant ut at han var gift, sa jeg gjentatte ganger: «Gå hjem til kona di, gå hjem til familien din,» men han fortsatte å dukke opp i lobbyen i blokka mi med flasker med Clase Azul-tequila som vi kunne drikke, sier hun.

PÅ SCENEN: Carl Lentz på scenen under en av sine prekener i Hillsong-kirka i New York i 2013. Foto: AP

Etter at han fikk sparken, har Lentz gått under jorda.

– Han svarer ikke på noen telefoner. Venner har forsøkt å oppmuntre ham til å leie inn noen som kan hjelpe ham med situasjonen, men han svarer ikke, sier en kilde nær pastoren til Page Six.

Shottet i bar overkropp

PÅ BYEN: Justin Bieber og Carl Lentz avbildet på en av sine mange byturer. Foto: BGAU

Lentz dukker opp i den nye Justin Bieber-dokumentaren «Justin Bieber: Next Chapter», hvor popstjernen prater åpent om selvmordstanker.

Ifølge Page Six' kilde, har kjendislivet gått til hodet på pastoren.

– Han levde alltid popstjernelivet, spratt flasker på privatfly. Dette var absolutt ikke en overraskelse. En gang var han i Australia med Bieber, på en bar med skjorta av, og shottet. Han er moderne, men shots etter å ha tatt av deg skjorta i all offentlighet? Kom igjen, sier personen.

Skal gå i dybden

Hillsong har kirker i 30 land over hele verden, deriblant Norge.

I en pressemelding skriver Hillsong at de har hyret inn et advokatfirma for å gå dypere til verks etter sparkingen av Carl Lentz.

– Siden forrige ukes annonsering av endring i lederskapet i Hillsong East Coast, har flere personer fortalt oss om sine erfaringer og bekymringer, skriver de i The Christian Post.

Og:

– Det er viktig at vi får sannheten på bordet, og gjør alt vi kan for å forsikre oss om at vår kirke både er et trygt sted, og en som glorifiserer Gud i alt vi sier og gjør.