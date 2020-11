Museum frastjålet skatter for 10 milliarder – nå er tre pågrepet

Tyver som slo til mot et tysk statsmuseum i november i fjor, fikk med seg skatter for 10 milliarder kroner. Nå er tre mistenkte pågrepet.

Innbruddet i Det Grønne Hvelvet ved Dresdens kongelige palass, som huser en av de største europeiske samlingene av skatter fra barokken, ble utsatt for innbrudd i november 2019.

I etterkant ble det anslått at tyvene ha fått med seg gjenstander med en samlet verdi opp mot 1 milliard euro, eller 10 milliarder kroner.

Politiet igangsatte en enorm jakt etter gjerningspersonene uten at det ledet til pågripelser.

Nå, nesten et år etter juveltyveriet, har tre tyske statsborgere blitt pågrepet i Berlin, skriver den tyske avisen Sächsische Zeitung.

Razzia i Berlin

Politiet har også gjennomført razzia ved 18 steder i Berlin, inkludert 10 boliger og flere garasjer og kjøretøyer.

Målet med aksjonen er å finne de stjålne kunstgjenstandene og samle mulige beviser som oppbevaringsgjenstander, klær eller verktøy, opplyser politiet.

Totalt ble det anslått at de kom seg unna med verdier tilsvarende rundt 10 milliarder kroner, men verdien er vanskelig å bedømme, og mange av gjenstandene blir regnet for å være nærmest umulig å omsette. Over 100 gjenstander ble stjålet.

Video viste ranet

Under ranet antente kunsttyvene trolig en brann for å deaktivere museets alarm før de brøt seg inn.

En video som ble frigitt i etterkant av ranet viser to gjerningspersoner som tok seg inn i Det grønne hvelvet gjennom et vindu.

STJÅLET: En rekke diamanter og juveler var blant tyvegodset gjerningspersonene fikk med seg. Foto: Staatliche Kunstsammlungen Dresden / Juergen Karpinski / AP

Personene brukte lommelykter mens de bevegde seg over det flislagte gulvet mot en glassmonter.

Deretter begynner den ene mannen å hamre mot monteret. Ifølge den tyske avisa Sächsische benytter vedkommende en øks.

Innbruddstyvene stjål tre uvurderlige sett med diamanter fra museumet. Ifølge tyske medier er tyveriet det største i sitt slag siden krigen.

Historisk

Det grønne hvelvet, eller Grünes Gewölbe, er et av de eldste museene i Europa, og ble grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723.

Museet har en ny og en historisk del, og det var i den historiske delen innbruddet skjedde. Der er det satt strenge grenser for antall daglige besøk, og det må reserveres tid på forhånd.

Utstillingen er delt inn i ni rom, med blant annet et elfenbensrom, et rom for forgylt sølv og et sentral skattkammer.

Slottet i Dresden fikk store skader under andre verdenskrig, og Det grønne hvelvet var stengt i årtier fram til det ble åpnet i 2006.