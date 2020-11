Rundt 3.700 eiere av elbilen Opel Ampera-e kan være berørt i en stor tilbakekallingssak.

I helgen ble det kjent at importøren Bertel O. Steen forbereder seg til en aksjon her. Bakgrunnen er fare for brann under lading.

Bransje-nettstedet BilNytt.no var først ute med saken.

De skriver at det amerikanske samferdselsdepartement i oktober startet undersøkelser rundt Chevrolet Bolt, etter at det var rapportert om fire branntilløp i baksete-området på bilen.

Diagnosen var batterier som antente når de ble full-ladet.

Sette ladegrensen til 90 prosent

Chevrolet Bolt er søstermodellen til Ampera-e. Alle bilene som er solgt i USA er av Chevrolet-utgaven. Men de to er i praksis identiske og rullet ut fra samme samlebånd.

Opels norske PR-sjef Stein Pettersen har selv gått ut på Facebook-gruppen til eierne av Ampera-e, med denne meldingen:

Som sikkert flere av dere har lest i ulike medier i løpet av dagen, er også Ampera-e solgt i Norge og resten av Europa berørt av granskningen som pågår rundt et lite antall branner i USA. Frem til en programvareløsning er på plass, anbefaler vi for sikkerhets skyld alle eiere av Ampera-e om å aktivere Bakketoppreserve, eller sette ladegrensen til 90 prosent. Vi lover å komme tilbake med mer informasjon så snart dette er tilgjengelig, og kan forsikre at både GM, Opel og batteriprodusenten LG jobber med å avdekke hva som er årsaken og løsninger rundt dette.

Bolt: En ting gjør det skummelt å kjøpe denne bilen

Opel har solgt nesten 4.000 eksemplarer av Ampera-e i Norge. Nå jobber importøren med å finne ut av hvordan de best løser utfordringen ved mulig brann i batteripakken.

Brannfeller

Dermed virker det som om de som har en Ampera-e er i trygge hender her hjemme. Verre kan det imidlertid være for de som har en Bolt, det skal ifølge BilNytt.no dreie seg om rundt 300 eiere.

– Brannfeller ingen tar ansvar for, skriver BilNytt.no om disse.

Utfordringen her er at de fleste eksemplarene har blitt bruktimportert til Norge, de har altså ikke hatt noen offisiell importør. Rundt 100 Bolt ble tatt inn til Norge av forhandleren Bergheim Auto Salg AS. Men de gikk konkurs i vinter.

Ampera-e viste hvor fort elbilmarkedet snudde

Det amerikanske samferdselsdepartement startet i oktober startet undersøkelser rundt Chevrolet Bolt, etter at det var rapportert om fire branntilløp i baksete-området på bilen.

– Har ikke noe svar

Teknisk sjef i Bilimportørenes Landsforening (BIL), Tore Lillemork, sier til BilNytt.no at det ikke er noen tvil om at sluttansvaret er produsentens.

– Men hvordan dette konkrete problemet skal løses har jeg nok ikke svar på, sier Lillemork.

BilNytt.no har også spurt Statens vegvesen om hvem som følger opp en tilbakekallingsaksjon dersom hverken produsenten eller importøren gjør det, men har foreløpig ikke fått svar.

Stein Pettersen i Bertel O. Steen sier på sin side at Opel-verkstedene selvfølgelig vil ta imot bekymrede Bolt-eiere – og at de vil gjøre hva de kan for å rådgi disse.

Norsk forhandler måtte dumpe 60 elbiler – tapte millioner

Video: Her setter han en imponerende elbil-rekord