NY Times: Trump vurderte angrep for å stanse Irans atomprogram

I et møte i Det hvite hus torsdag spurte president Donald Trump sine rådgivere om det var mulig å angripe Iran de neste ukene, skriver The New York Times.

Møtet ble holdt dagen etter at inspektører fra FNs atomenergibyrå IAEA rapporterte at Iran fortsetter å fylle lageret med lavanriket uran ut over grensene satt i den internasjonale atomavtalen.

Trump ville vite om han kunne angripe Irans viktigste atomanlegg i de neste ukene. Presidenten ble frarådet å gå videre med et angrep fordi hans rådgivere mente det kunne utvikle seg til en større konflikt i område, skriver The New York Times.

Ifølge avisen overtalte en rekke rådgivere presidenten til å ikke gjennomføre et militært angrep. Blant dem var visepresident Mike Pence, utenriksminister Mike Pompeo, fungerende forsvarsminister Christopher C. Miller og USAs forsvarssjef Mark Milley.

Trump spurte sine øverste rådgivere om hvilke alternativer han hadde, og etter at Pompeo og Milley beskrev faren for en militær eskalering av konflikten, forlot de møtet i den tro at et angrep i Iran var uaktuelt, ifølge kilder i administrasjonen med kjennskap til møtet.

Det er likevel mulig at Trump vurderer muligheten for å ramme Iran og landets allierte økonomisk så vel som militært, får The New York Times opplyst.

Det hvite hus har ikke ønsket å kommentere saken.

