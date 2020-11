Testkapasiteten sprengt i Sverige – må sende prøver til Tyskland

Antallet koronasmittede i Sverige øker kraftig. Daglig registreres gjennomsnittlig 5000 nye smittetilfeller. Samtidig øker belastningen på landets intensivavdelinger.

Et av de viktigste verktøyene for å slå ned smitte er at personer som mistenker at de har blitt smittet med korona, får teste seg.

– Til tross for at vi øker testkapasiteten uke for uke, så er etterspørselen tilnærmet uendelig nå, sier Claes Ruth ved Karolinska universitetslaboratoriet til Aftonbladet.

Må fly prøver til utlandet

Den første uken i november ble cirka 230.000 personer testet for korona.

– Situasjonen er veldig presset og mange regioner flagger nå at de har gått i taket eller er på vei til å gjøre det, sier Emma Spak om testkapasiteten.

Spak er seksjonssjef for helsevesen ved Sveriges Kommuner og Regioner. Hun forteller at målsetningen tidligere var å teste opptil 150.000 personer i uken. Nå testes det omkring 250.000 personer ukentlig, noe som tvinger flere regioner til å tenke nytt.

Et av alternativene flere regioner nå vurderer er å sende prøvene til laboratorier i utlandet.

Västra Götalandsregionen har blant annet besluttet å fly prøver til Danmark og Tyskland, ifølge SVT.

Fra anbefalinger til forbud

Mandag la den svenske statsministeren Stefan Löfven frem nye og kraftige tiltak.

Sverige går fra anbefalinger til forbud, og det vil fra 24. november blant annet være forbudt med samlinger på over åtte personer.

– Vi lever i prøvelsens tid. Det kommer til å bli verre. Gjør din plikt og ta ditt ansvar for å stanse smittespredningen, sa Löfven da han innledet mandagens pressekonferanse.