Over 2.500 stemmesedler funnet i Georgia

Over 2.500 stemmesedler som ikke før er talt, ble oppdaget i et fylke i Georgia, men valgmyndighetene i delstaten forventer ikke at de skal endre resultatet.

Nærmere 5 millioner stemmer ble avlagt i Georgia i presidentvalget, og fredag satte valgarbeidere i delstatens 159 fylker i gang med å telle stemmene på nytt for hånd.

Påtroppende president Joe Biden leder før nytellingen med 14.000 stemmer over president Donald Trump i Georgia.

De nyoppdagede stemmene ble funnet i Floyd County. Valgkommisjonen i fylket kjenner ikke fordelingen av stemmene, men opplyser at den det uoffisielle resultatet fra fylket viser at 70 prosent støttet Trump, mens 28,4 stemte på Biden.

– Grunnen til at man gjør en revisjon, er for å finne denne type ting, sier lederen for gjennomføringen av valget i Georgia, Gabriel Sterling.

Han legger til at det er et enkelttilfelle og at det ikke er større endringer i andre fylker.

Lederen for fylkets valgkommisjon, Tom Rees, sier de omtalte stemmene er forhåndsstemmer som ble avgitt ved personlig oppmøte, men at han ikke var sikker på hvordan de forsvant i første omgang.

