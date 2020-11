– Føler ikke det er dårlig gjort av oss å dra ut av landet

– Vi har et munnbind med ventil innerst og så et normal munnbind utenpå der igjen. Vi brukte det også da vi var på høydesamling i Italia i høst, og vi har tro på denne løsningen, forklarer skiskytternes landslagssjef, Per-Arne Botnan.

– Er doble munnbind dobbelt så sikkert?

- Nei, det er det vel neppe, men sammen med strenge smittevernsregler, som det internasjonale skiskytterforbundet har, så føler vi også trygge.

- Det blir jo spennende å sette seg på flyet og prøve å holde seg frisk. Det er jo førsteprioritet, vi har jo ikke lyst til å bli syke. Vi burde forresten fått med oss Ole Einar (Bjørndalen) som smittevernsekspert, han har iallfall lært meg alt jeg kan og gjør med å være nøye når det gjelder hygiene, sier Tarjei Bø.

Ikke hjemmekontor

Den litt yngre Bø, Johannes Thingnes Bø, som også er pappa, sier at det blir litt annerledes å dra på jobb i disse koronatider.

- Selv om vi alle blir oppfordret til ikke å reise, så føler jeg ikke at det er dårlig gjort av oss å dra ut av landet på verdenscuprenn. Dette er jobben vår, det er dette vi livnærer oss på. Vi kan ikke ha hjemmekontor, vi må ut på tur. Vi er opptatt av vår egen helse, og er det noen som er redd for korona, så er det oss. Hvis vi ikke klarer å holde oss friske, så er det ikke oss selv det har stått på, mener Johannes Thingnes Bø.

Usosiale

- Jeg forstår jo at folk stiller spørsmål om hvorfor vi skal reise rundt, mens alle andre blir bedt om å holde seg mest mulig hjemme, forklarer Tarjei Bø.

- Og svaret på det er?

- Det er ... og det er ikke to streker under svaret, synes jeg. Men, alle skal vite at våre smittevernstiltak er veldig strenge, men jeg forstår at noen undres over signaleffekten.

- Og svaret på det er?

- Jeg innbiller meg at folk forstår at vi er veldig flinke på å holde oss i ro. Og med det mener jeg: vi lever "i en bag", vi holder oss stort sett på et hotellrom når vi ikke trener og spiser. Vi er ganske så usosiale. Og så tenker jeg at når så mange må være hjemme, så må det være godt å ha noen annet å se på enn repriser på Hotel Cæsar, humrer Tarjei Bø.

PS: Under et testløp på Sjusjøen mandag vant Tarjei Bø foran broren Johannes. Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer tre og Sturla Holm Lægreid ble fjerdemann.