Bolig ble totalskadd i brann i Nord-Troms

Klokken 03.57 natt til tirsdag fikk politiet melding om brann i en bolig på Ravelseidet i Troms.

– Brannvesenet melder at huset er overtent og kommer til å brenne ned, sier operasjonsleder, Jørgen Ahlquist til TV 2.

Det er registrert to personer på huset. Politiet jobbet med å få kontakt med disse.

– Det var ikke noen bil på utsiden og vi vet ikke på om noen var hjemme når brannen startet, sier Ahlquist.

Like før klokken 6 tirsdag morgen opplyser Ahlquist at de har kommet i kontakt med familemedlemmer til de to som bodde i huset.

– De opplyste at de har flyttet til Østlandet. Vi tror ikke at noen andre har flyttet inn og antar derfor at huset er tomt, men det er ikke endelig bekreftet, sier operasjonslederen til NTB.

De to personene som er folkeregistrert flyttet fra huset for kort tid siden. Vi har ikke fått kontakt med huseier som bor i Tromsø for å få bekreftet at huset er tomt. Men vi antar sterkt at det er tomt. https://t.co/ChgquJnCgu — Troms politidistrikt (@polititroms) November 17, 2020

Huset står alene og det var ikke fare for spredning.

På vei til brannstedet kjørte en politipatrulje av veien ved Skibotn. Politifolkene kom fra utforkjøringen uten skader, men bilen ble ødelagt og måtte byttes ut før de kunne dra videre.