Orkanen Iota har truffet Nicaragua

– Den sterke orkanen Iota er allerede over land. For øyeblikket er orkanens senter ved Hauloverkysten ved Det karibiske havet, opplyser Marcio Baca, leder ved Nicaraguas institutt for landstudier (Ineter).

Store ødeleggelser

For knappe to uker siden forårsaket orkanen Eta enorme ødeleggelser i store deler av Mellom-Amerika.

Massive nedbørsmengder fra Eta har etterlatt jorden i Nicaragua og nabolandet Honduras mettet med vann, og det fryktes at manglende evne til å ta unna store nedbørsmengder kan føre til flom og jordskred.

– Vi var ikke ferdige med å reparere husene våre og hadde ikke fått kommet på plass før en ny orkan traff, sier innfødte Limborth Bucardo, ifølge AP News.

Evakueres

Myndighetene frykter at Iota vil ramme de samme områdene som ble truffet av Eta. Mange er evakuert fra lavtliggende områder i Nicaragua og Honduras, skriver AP.

Nicaraguas visepresident Rosario Murillo, som også er førstedame, sa mandag at regjeringen hadde gjort alt som var nødvendig for å beskytte liv. Hun la til at Taiwan hadde donert 800 tonn ris for å hjelpe de som ble rammet av stormene.

USAs nasjonale orkansenter sier Iotas vindstyrke ble målt til 260 kilometer i timen før den nådde kysten av Nicaragua.

