Advokater trekker seg fra Trump-kampanjen

Tre advokater vil ikke lenger representere Trump-kampanjen i søksmålet om å forkaste poststemmer fra vippestaten Pennsylvania, skriver CNN.

Marc Scaringi blir kampanjens nye advokat etter at de tre advokatene Linda Kerns, som har frontet flere Trump-søksmål i delstaten, John Scott og Douglas Bryan Hyghes har trukket seg.

Forrige uke trakk advokatfirmaet, Porter Wright seg fra kampanjen. To av advokatene som nå trekker seg startet i jobben forrige uke.

– Saksøkerne og Porter Wright har nådd en gjensidig avtale om at saksøkerne vil være best tjent hvis Porter Wright trekker seg, skrev firmaet i et notat til retten.

Tirsdag skal en dommer høre argumenter i saken.

Trekker deler av søksmålet

Søndag leverte Trumps juridiske representanter et nytt og revidert søksmål mot valgprosessen i Pennsylvania søndag. Innholdet er endret fra det opprinnelige søksmålet, og Trump-kampanjen trekker flere av de mest alvorlige anklagene, skriver Washington Post.

Trump-kampanjen hevdet tidligere at valgansatte i delstaten handlet grunnlovsstridig da de nektet republikanske observatører adgang til tellelokalene. Disse anklagene er nå trukket.

Trump og hans personlige advokat Rudy Giuliani, har gjentatte hevdet at over 600 000 stemmer i Philadelphia bør annulleres på grunn av den påståtte hindringen.

– Ingen påvirkning på utfallet

Det nye og reviderte søksmålet fokuserer heller på anklager om at demokratene oppnådde en ulovlig fordel, ved å la velgere i hovedsaklig demokratiske valgkretser rette opp i feil på sine respektive poststemmer. Valgmyndighetene i de aktuelle fylkene har sagt at dette kun gjaldt et lite antall stemmer.

Advokat Cliff Levine, som representerer demokratene i saken, mener endringen gjør at søksmålet umulig kan endre valgutfallet i delstaten.

– Nå snakker vi bare om en håndfull stemmesedler. De har absolutt ingen påvirkning på det endelige utfallet eller Joe Bidens seier over Donald Trump, sier advokaten til avisa.

Biden fikk drøyt 68 000 flere stemmer enn Trump i den viktige vippestaten.

Varsler nye søksmål

Valgansvarlig i Pennsylvania, Kathy Boockvar, som også er demokrat, har på nytt bedt domstolen om at søksmålet henlegges.

Endringen i søksmålet kommer etter en rekke juridiske nederlag for presidenten i ukene etter valget. Majoriteten av søksmålene har blitt henlagt av dommerne, og ingen av dem har så langt endret en eneste stemme.

Nederlagene har tilsynelatende ikke gjort Trump noe mindre kamplysten. Søndag kveld tok presidenten til Twitter for å varsle at flere søksmål vil dukke opp i nærmeste fremtid.

– Våre store søksmål som viser hvordan valget var grunnlovsstridig, og de hårreisende tingene som ble gjort for å endre utfallet, vil snart leveres!, lyder det fra Trump