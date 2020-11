Avliver fjærkre etter funn av fugleinfluensa

Hundrevis av høns ble avlivet på Korsika i Frankrike etter at viruset ble oppdaget i et hagesenter. Frankrike har allerede beordret at fjærkrefarmer setter opp hønsenetting for å hindre at fuglene får kontakt med villfugl som sprer sykdommen.

Utbruddet i Danmark betyr også at dansk eksport av egg og fjærkre til land utenfor EU må stanses i minst tre måneder. I tillegg vil Fødevarestyelsen etablere en sone på rundt tre kilometer rundt den rammede gården, der alt fjærkre blir underlagt restriksjoner.

Fugleinfluensaviruset H5N8 har spredd seg i Vest-Europa de siste månedene etter utbrudd i Russland og Kasakhstan i sommer. Belgia valgte lørdag å sette alle sine fjærkre og privateide fugler i karantene, både for å beskytte landbruket og de mange dueloftene som avler brevduer til bruk i konkurranser. Det ble oppdaget H5N8-smitte blant fugler på et reservat i landet tidligere i uka.

Det er også funnet tilfeller av viruset i Nederland, Tyskland, Irland og England. Tidligere i måneden måtte Nederland avlive mer enn 200.000 fugler.

Fugleinfluensa utgjør ingen fare for mennesker, men kan være svært farlig for landbruket.

