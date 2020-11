Tolv års forvaring for overgrep mot stedøtre

En mann i 60-årene er dømt til forvaring i tolv år for overgrep av to stedøtre og en annen jente. To av jentene var under elleve år da overgrepene skal ha skjedd.

Mannen i 60-årene måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for å ha voldtatt stedatteren i ei bygd i Møre og Romsdal i en årrekke.

Ifølge dommen skal mannen ha lagt stedatteren i gulvet med tvang og bundet hendene hennes fast på ryggen, før han forgrep seg på henne både på kjøkkenet og på et soverom.

Overgrepet skal ifølge jenta ha vært veldig brutalt.

Denne voldtektsanmeldelsen førte til at mannen også ble etterforsket for en rekke andre grove overgrep som han ble tiltalt for.

I etterkant av anmeldelsen mottok politiet også anmeldelser fra mannens andre stedatter, samt en annen fornærmet ung jente i saken.

Romsdal tingrett har kommet til at en forvaringsdom er nødvendig fordi den mener det er en fare for at han vil kunne begå nye overgrep når han slipper ut.

Han er dømt til å betale de tre jentene til sammen 600.000 kroner i erstatning.

Ifølge NRK har mannen anket dommen.