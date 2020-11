– Alle beregninger må gjøres om igjen

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er uenig med professoren.

– Dette er ikke veldig overraskende, sier Nakstad.

Den ferske studien viser at koronaviruset dukket opp i Italia allerede i september 2019. Studien er gjennomført av forskere fra det anerkjente kreftinstituttet INT, og publisert i forskningstidskriftet Tumori Journal.

Eiliv Lund er professor i epidemiologi ved Universitetet i Tromsø, og mener studien er svært oppsiktsvekkende.

– Dette skyver tidspunktet for epidemiens start tre-fire måneder tilbake i tid, helt tilbake til september i 2019. Nå kan det jo like godt være at det har kommet en italiener til Kina, som at det kom en kineser til Italia, sier Lund.

Men professorens påstand møter motbør hos assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

– Jeg tror ikke dette endrer på spesielt mye. Det viser bare at dette viruset har sirkulert i liten skala, mellom få mennesker i flere måneder før det ble et stort utbrudd. Det har vi sett vi sett ved andre epidemier og pandemier tidligere, sier Nakstad.

Vet ikke opphavet

Selv om Nakstad ikke betegner de ferske funnene om oppsiktsvekkende, så er det fortsatt ingen som vet hvor og når koronaviruset først oppstod.

– En del har konkludert med at smitten oppstod på dette markedet i Wuhan, men det gjorde det ikke, sier Gunnveig Grødeland.

Hun er forsker på avdeling for immunlogi ved Universitet i Oslo.

Eiliv Lund ved Universitet i Tromsø sier at norske myndigheter nå må se på pandemien med et nytt blikk.

PROFESSOR: Eiliv Lund mener norske myndigheter må få opp øynene for den italienske studien Foto: Jan-morten Bjørnbakk/NTB Scanpix

– Dette gjør at alle modelleringer og beregninger må gjøres om igjen, fordi sykdommen har et annet forløp enn det man har trodd, sier Lund.

Han fortsetter:

– Hvis ikke kineserne holder tilbake opplysninger om tidligere tilfeller i Wuhan, så har vi nå de tidligste tilfellene i Italia, sier han.

– Endrer ingen ting

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad tror ikke at dette påvirker anslagene for hvor mange som har vært smittet, verken i Europa eller på verdensbasis.

– Det er først når mange blir smittet og du får massesmittehendelser, og folk begynner å bli lagt inn på sykehus, da kommer du opp i antall som faktisk betyr noe for hvor mange som har gjennomgått sykdommen. Det så vi først i Wuhan i Kina. De aller fleste som har hatt denne sykdommen har hatt den fra februar 2020, frem til i dag, sier Nakstad.

IKKE OVERRASKET: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad sier den italienske studien ikke overrasker han. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Personlig var jeg helt sikker på at dette viruset oppstod i Wuhan i starten av desember 2019. Tar jeg feil?

– Det var i hvert fall i Wuhan man hadde det første store utbruddet av denne sykdommen. Det er helt klart. At det var smitte på dette matmarkedet er også noe man mener i Kina. Men hvor dette viruset har vært tidligere og hvor det faktisk kommer fra opprinnelig er ikke helt sikkert, sier Nakstad.

Tror fortsatt på flaggermus

Grødeland, som forsker på immunitet og vaksiner ved UiO, sier at den italienske studien er svært interessant, og at det vil endre historien om Covid-19. Likevel vil ikke funnene gjøre store utslag i arbeidet med å forstå viruset og koronapandemien.

– Et spørsmål er hvordan du skal behandle dette og hva som skjer videre, og det perspektivet besvarer ikke funnene i Italia, sier Grødeland.

Hun fortsetter:

– Det det derimot kanskje kan svare på, er hvordan viruset oppstod og hvordan kan vi forhindre flere mulige utbrudd i fremtiden. Det betinger fortsatt at vi klarer å identifisere hvor smitten oppstod, og der er vi egentlig ikke noe nærmere, dessverre.

Men hypotesen om at viruset først oppstod blant flaggermus i Kina, er ikke er svekket, hevder forskeren.

– Hvis du ser på at koronaviruset har sitt reservoar i flaggermus, og at disse flaggermusene er i Kina primært , så er fortsatt Kina det sannsynlige stedet for hvor smitten oppstod, sier Grødeland.

TV 2 har gjentatte ganger forespurt en kommentar fra Folkehelseinstituttet om det nye studiet.

I en mail til TV 2 skriver overlege i FHI, Preben Aavitsland, at de avventer resultater fra flere studier og flere laboratoriemetoder.

– Oppsiktsvekkende funn som dette krever svært gode bevis, skriver han videre.