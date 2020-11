Skadet Henderson sendt hjem fra landslagssamling

Det bekrefter det engelske fotballforbundet i en pressemelding mandag kveld.

Liverpool-kapteinen ble byttet ut ved pause i kampen mot Belgia søndag kveld på grunn av skade, og ifølge landslagssjef Gareth Southgate skal det handle om en stram muskel.

Mandag besluttet altså England å sende hjem Henderson, som nå er tilbake i Liverpool for videre vurderinger.

Liverpool har ikke kommet med mer informasjon rundt skadeomfanget mandag kveld.

I tillegg er Manchester Citys Raheem Sterling sendt hjem grunnet skade.

Liverpool har fra før flere spillere ute med skader. Andy Robertson stod over Skottlands kamp søndag, mens Joe Gomez også er skadet. Mohamed Salah testet positivt for koronaviruset i løpet av landslagspausen, mens Trent Alexander-Arnold måtte ut med skade i kampen mot Manchester City for en uke siden.

I tillegg er Virgil van Dijk og Alexander Oxlade-Chamberlain ute med langtidsskader. Fabinho og Thiago har også vært ute med skade og er usikre til søndagens kamp mot Leicester.