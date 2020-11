Politiet får destruere terrorvåpen

Faren til terrordømte Philip Manshaus ønsket å forhindre at politiet skulle destruere våpnene som ble brukt under terrorhandlingene i 2019. Nå har han ombestemt seg.

Dette skriver Budstikka.

Manshaus’ far ville gå rettens vei for å hindre at politiet skulle inndra og destruere våpnene sønnen benyttet under terrorhandlingene.

Rettssaken skulle ha startet i Asker og Bærum tingrett tirsdag, men er nå avlyst.

– Hovedforhandlingen i morgen er avlyst da tiltalte har vedtatt forelegget, opplyser tingretten i en e-post til Budstikka.

Advokat Vibeke Hein Bæra har representert Philip Manshaus’ far i saken, og bekrefter at han har vedtatt forelegget.

– Han har etter omstendighetene valgt å vedta forelegget, sier Hein Bæra til samme avis.

Stjålet fra våpenskapet

Den 11. juni ble Manshaus dømt til 21 års forvaring for drapet på sin stesøster Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17).

Under angrepet brukte han totalt tre våpen: En Remington-rifle, en Carl Gustav-rifte og et haglegevær.

Våpnene hadde han stjålet fra våpenskapet til sin egen far.

– Våpnene har vært nedlåst forskriftsmessig i et våpenskap og nøklene skjult på annen adresse. At de har blitt stjålet fra ham og brukt til en forferdelig handling, kan ikke han noe for, uttalte advokat Vibeke Hein Bæra, som representerer Manshaus' far til TV 2 tidligere.

Manshaus' far tok tidlig sterk avstand fra sønnens handlinger, som han mener er grusomme og uforklarlige.

Han sier også at han ikke trodde sønnen visste hvor han oppbevarte nøklene til våpenskapet.

Ønsket destruering

Våpnene har siden vært i politiets beslag. Politiet har vært tydelige på at de ønsker å inndra våpnene formelt, slik at de kan destrueres.

Derfor har de skrevet et inndragningsforelegg til Manshaus' far.

– Vi mener at selve oppbevaringen av våpnene har muliggjort en langt mer alvorlig forbrytelse. Det må samfunnet reagere på, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen, som har skrevet forelegget.

Faren til Manshaus var tidligere klar på at han ikke kom til å vedta forelegget. Årsaken er todelt, forklarer advokaten hans:

– Han er prinsipielt uenig i at han skal ansvarliggjøres i denne saken, der han har mistet sin stedatter og blitt utsatt for en handling som har rammet ham og familien svært hardt. Dessuten kan et slikt forelegg få konsekvenser for hans jaktlisens og dermed hans hobby som jeger, sa Hein Bæra til TV 2 i oktober.

Saken var berammet for Asker og Bærum tingrett tirsdag, men er nå altså avlyst etter at Philip Manshaus’ far har vedtatt forelegget.