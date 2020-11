Saken oppdateres med flere reaksjoner!

Senterpartiet har ikke vært med å forhandlet fram den nye krisepakken, og finanspolitisk talsperson, Sigbjørn Gjelsvik er ikke fornøyd med den nye krisepakken.

– Vi trodde at Frp innså alvoret for bedrifter og folk i Norge. Det er ikke et spor av det i denne avtalen. Man skyver planlagte avgiftsøkninger foran seg, sier han.

– For luftfarten, som har vært i dyp krise siden mars, så er det fremdeles ingen kompensasjonsordninger. For reiselivet, ligger med brukket rygg og kanskje kommer seg til knestående neste vår, får de en avgiftssmell i ansiktet. Dette er dypt skuffende og problematisk. Man trenger en langsiktig plan. Dette er ikke det Norge trenger nå, dessverre.

– Hva er dere mest skuffet over?

– At man ikke avlyser meningsløse avgiftsøkninger for de hardest rammet bedriftene. Kompensasjonsordningene burde blitt gjort bedre og lengre. Man trenger trygghet for å komme seg gjennom pandemien. Eksperter sier at vi må leve med dette gjennom store deler av neste år, og da burde de økonomiske tiltakene stå til det, mener han.

– Hva burde rammen da vært?

– Minimum samme vilkår som blir omfattet av kompensasjonsordningen. Det er viktig å sørge for nok tiltak slik at kriserammede bedrifter kommer seg gjennom krisen, sier han.

– Dette gjør meg forbanna

Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV og næringspolitisk talsperson mener den nye krisepakka er en finger i øyet til folk flest.

– Over 21 milliarder ut av fellesskapskassa uten å stille et eneste krav om at penger ikke skal gå til bonuser, utbytte eller oppsigelser. Ingen krav mot at penger går til berikelse, ingen krav som sikrer vanlige arbeidsfolk i en vanskelig situasjon. Dette er en finger i øyet til folk fles, sier han.

– De hever støttetaket for de store konsernene til 80 millioner, mens vanlige arbeidsfolk må leve i utrygghet. Dette gjør meg forbanna, legger han til.

NHO fornøyd

– Vi frykter fortsatt konkurser fremover, men regjeringen og Frp har med denne pakken kommet oss i møte, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Vi står i en veldig alvorlig krise, og mange bedrifter har en krevende og mørk vinter foran seg, påpeker NHO-sjefen.

Han uttrykker glede over forbedringer i krisepakken. NHO har kjempet for å øke kompensasjonsgraden, understreker Almlid. Den blir nå på 70 prosent i september og oktober, så 85 prosent i november og desember og deretter 80 prosent for januar og februar.

– Dette viser at Frp og regjeringen forstår at bedriftene trenger ordentlig hjelp for å unngå at koronapandemien blir en unødvendig stor krise for norsk næringsliv, sier Almlid.

– Viktig for våre medlemmer

− FrP bidrar til å redde arbeidsplasser, livsverk og virksomheter med denne enigheten. Vi er blitt lyttet til i en rekke saker, og det er viktig for våre medlemmer og norsk næringsliv, uttaler Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon.

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke. Foto: Virke

− Vi er glad for at FrP har forbedret kompensasjonsordningen slik at virksomhetene allerede nå kan få dekket inntil 85 prosent av de faste kostnadene sine.

Kristensen etterlyste, da krisepakken ble lagt frem forrige uke, at de trengte ordninger som varer like lenge som pandemien varer.

− Vi har tillit til at regjeringspartiene og FrP fortsatt vil svare på behovene til næringslivet også inn i 2021.