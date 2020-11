Rektor slakter karantenekaos - vil ha stengte skoler

TV 2s kartlegging viser at det er koronasmitte på over 100 norske skoler over hele landet. Smittettrykket er spesielt høyt i Oslo og Bergen.

Ny Krohnborg barne- og ungdomsskole i Bergen har en fjerdedel av elevene i karantene. Det skaper store mengder merarbeid for skoleledelsen - og dobbeltarbeid for lærerne.

For hver smittet elev må skolen sjekke timeplaner for å finne alle nærkontakter siste 48 timer og informere samtlige foreldre - som snakker mange språk.

– Halve arbeidsuken går med til dette, sier Kim Sander (50) som også får telefoner fra bekymrede lærere i helger og på kveldstid.

Når karantenen er over for noen sendes andre ut - så må samme runddans gjøres på ny.

– Jeg er redd dette vil pågå til vi er helt utslitt, sier rektoren.

Vil stenge skolen

Skolen drives nå med nesten halvparten vikarer - som må undervise i klasserommet og i tillegg gi digital undervisning til elever i karantene. Elever med spesielle behov får ikke vikarer med nødvendig kompetanse.

– Det hadde vært lettere om alle var i karantene eller alle fikk hjemmeundervisning, sier Sander.

– Skulle du ønske at det kom nasjonale tiltak for skolene?

– Det hadde vært lettere å forholde seg til. Nå må vi vurdere det selv, og det er krevende at alle skoler må vurdere dette helt individuelt, sier han.

Det beste hadde vært å stenge skolen helt ned i tre uker, for så å åpne igjen, mener rektoren.

Også andre skoler forteller TV 2 om karantenekaos:

ENDRINGER: Foto: Rothaugen skole har hatt flere runder med karantener.

Rothaugen skole har hatt fire separate karantener med ulike klasser og trinn. Rektor Hanne Hovland bruker flere timer hver dag på å finne ut hvem som må varsles og hvordan skoledagen skal gå opp.

Elever i første klasse på Møhlenpris skole ble mandag sendt i karantene for tredje gang.

Kjartan Navarsete, rektor på Møhlenpris skole i Bergen, sukker når han snakker med TV 2. Han forklarer at førsteklassingene kun rakk en uke tilbake på skolen - før de ble sendt rett i ny karantene. Han beskriver en svært krevende situasjon for lærere, elever og deres foreldre.

Vil holde skolene åpne

Skolebyråd i Bergen, Endre Tvinnereim (Ap), anerkjenner at situasjonen på skolene i Bergen er veldig krevende.

– Det er en langvarig situasjon med mange slitasjer, sier han om skolenes dobbeltarbeid.

– Hva sier du når en rektor nå ber om nedstenging?

ROSER: Byråd Endre Tvinnereim (Ap) roser skolenes innsats. Foto: Pål Schaathun / TV 2

– I Bergen er den smittefaglige vurderingen at vi beholder gult inntil videre, sier Tvinnereim.

– Det er for å gi alle en mest mulig normal hverdag, sier han.

Om skolene markeres med rødt nivå, blir smittevernstiltakene svært strenge. Byråden berømmer innsatsen til alle skolene.

– De har rutiner og mye erfaring nå og gjør en veldig god jobb, sier han.