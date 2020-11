Kvinne frifunnet for voldtekt av medsoldat

En kvinne i 20-årene er frifunnet for voldtekt av en medsoldat.

Mannen og kvinnen var soldater i Forsvaret. Høsten 2018 var de sammen med andre samlet på en fest i en leilighet i Bergen sentrum.

I etterkant ble kvinnen tiltalt for å ha forgrepet seg på medsoldaten mens han sov.

I Bergen tingrett er kvinnen nå frifunnet for voldtekt, men dømt for seksuell handling uten samtykke, skriver BT.

Straffen er satt til 120 timer samfunsstraff.

Retten mener det er rimelig tvil knyttet til spørsmålet om mannen sov.

Om hendelsen skriver dommerne at det «dreier seg om en kortvarig seksuell handling som varte noen få sekunder».

– Hun er kjent med dommen og vil vedta den. Hun er lei seg for at dette har vært en påkjenning for medsoldaten, sier forsvarer Jørgen Riple til BT.

Mannens bistandsadvokat Kjetil Ottesen sier at hans klient er ferdig md saken.

– Slik han har forklart seg er han ferdig med denne saken for lenge siden. Det var heller ikke han som valgt å anmelde til politiet. Det var Forsvaret, sier Ottesen til samme avis.

Ottesens klient krevde ikke erstatning.

Aktors påstand i saken var fengsel i 2 år og 7 måneder.