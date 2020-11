Joe Biden: – Flere kan dø om vi ikke får tilgang til Trumps koronaplaner

Mandag kveld norsk tid møtte den nyvalgte presidenten Joe Biden pressen i delstaten Delaware.

Det skjer etter at han og påtropppende visepresident Kamala Harris har blitt informert om situasjonen på den amerikanske økonomien.

Pressekonferansen om økonomien er den siste i rekken av taler Joe Biden har hatt på sentrale utfordringer USA står overfor, når han 20. januar skal ta fatt på jobben som president.

– Vi er klare å å komme sammen

På møtet med Biden var toppsjef for Microsoft, Satya Nadell, president for fagforeningen AFL-CIO, Richard Trumka, toppsjef for General Motors, Mary Barra, president for fagforeningen SEIU, Mary Kay Henry, president for fagforeningen UAW, Rory Gamble, toppsjef for Target, Brian Cornell og toppsjef for Gap, Sonia Syngal.

– Vi er klare til å komme sammen, sier Joe Biden på pressekonferansen.

– Vi har nettopp hatt et møte med en gruppe av landets fremste næringslivsledere og fagforeningsledere. Vi er klare, sier han.

Flere ganger viste Biden til krisepakken som ble vedtatt i Representantenes hus i mai, som ville ført til at USAs føderale myndigheter brukte til sammen tre billioner dollar på hjelp til lokale myndigheter, bedrifter og enkeltpersoner. Pakken er ikke blitt vedtatt av Senatet.

Biden var klar på at både næringslivslederne og fagforeningslederne han møtte mandag var enige om at hjelpen måtte komme fort, og skrøt gjentatte ganger av at begge sider støttet hans planer.



Bidens fokus vil være en gjenoppbygging av økonomien, har hans team sagt i en uttalelse, ifølge Washington Post.

Over én uke etter at demokratene ble utropt som vinnerne av valget, er det fortsatt stille fra Donald Trump. Han har fortsatt ikke erkjent Biden som vinner, og har heller ingen planlagte offentlige arrangement på mandag.

Mener flere kan dø

USAs påtroppende president Joe Biden advarer om konsekvensene om ikke hans team får tilgang til Trump-administrasjonens planer for å distribuere koronavaksine.

– Flere mennesker kan dø om ikke vi koordinerer, sa Biden på en pressekonferanse mandag.

Han trekker fram viktigheten om å få tilgang til distribusjonen av koronavaksinen.

– Om vi må vente med å koordinere vaksinen fram til 20. januar, kan det få alvorlige konsekvenser, sier Biden.

– Jeg har tro på at presidenten vil bli litt mer opplyst før vi kommer til 20. januar, legger han til.

Rettferdig skattestruktur

Joe Biden er tydelig på at koronaviruset fortsetter å øke i USA, og det påvirker naturligvis økonomien. For å få økonomien tilbake, sier han at det er på tide å belønne arbeid, og ikke bare rikdom i Amerika.

– Vi kommer til å ha en rettferdig skattestruktur som sørger for at de rikeste blant oss og selskaper betaler sin rettferdige andel, sier han.

Videre forteller Biden at hans økonomiske plan er å skape millioner av godt betalte fagforeningsjobber innen industri, teknologisektoren og andre næringer.