– Om jeg må feire jul alene med familien på Facetime, er det verdt det

Det er ingen tvil om at Nora Mørk håper på et EM.

Etter bekreftelses kom på at det ikke blir noe håndball-EM i Norge, er det opp til Danmark om det blir noe mesterskap, eller ikke.

– Jeg håper danskene hiver seg rundt. Om alt blir gjort innenfor retningslinjene, stiller jeg opp. Uten tvil, sier Nora Mørk til TV 2.

– Jeg har gledet meg i to år, så det er noe jeg har utrolig lyst til. Jeg får ikke gjort noe med det, men det er klart at det blir trist hvis vi blir sittende i desember uten noe mesterskap. Jeg krysser fortsatt fingrene, for det er klart at jeg har lyst, uansett hvor det skulle bli, legger hun til.

Karantene til jul

Dersom de norske landslagsspillerne holder hele veien og spiller til 20. desember, følger en karantene i ti dager. Det innebærer at julefeiringen trolig ikke blir som vanlig, men akkurat det ofrer Mørk uten å blunke.

– Jeg snakker kun for meg selv, og akkurat det går veldig fint for min del. Familien min vet hvor lyst jeg har til å spille det mesterskapet og de kommer til å støtte det. Om jeg må sitte alene og feire jul med familien min på Facetime, så er det verdt det. Uten tvil. Så får vi se om det gjelder for alle, men mesterskap trumfer ganske mye akkurat nå, understreker Vipers-spilleren.

Men selv om hun har et inderlig ønske om at det blir et EM, har hun forståelse for Norge sa nei.

– Det er veldig synd, men samtidig så er pandemien større enn oss. Det viktigste er å ta vare på befolkningen. Vi får bare sitte rolig i båten og krysse fingrene for at det kan løse seg i Danmark, men jeg har veldig respekt for avgjørelsen.

Heier på danskene

I tillegg til Mørk er Henny Ella Reistad, Emilie Hegh Arntzen, Heidi Løke og Malin Aune med fra Vipers i Thorir Hergeirssons EM-tropp.

Aune går nå glipp av å spille EM på hjemmebane i Trondheim.

– Det hadde vært utrolig å ha vært på hjemmebane og i egen by, men jeg har egentlig lagt det litt fra meg og ikke hatt for høye håp de siste dagene, sier Aune til TV 2.

– Det hadde vært veldig trist om det ikke ble noe EM, så jeg håper bare at man finner en løsning på det og kan gjennomføre i Danmark, understreker hun.

Det håper også Arntzen og Reistad.

– Jeg hadde kanskje sett dette komme, men nå håper jeg bare det blir i Danmark. Det heier jeg på. For oss betyr det veldig mye å spille, uansett hvor det er. Men vi må ta hensyn til de restriksjonene som er, og om det er forsvarlig. Men vi håper jo selvsagt at det blir, sier Reistad til TV 2.

– Vi kan si at vi heier på det danske forbundet, sier Arntzen til TV 2 før hun utdyper:

– Jeg velger å ha troen på at det blir et EM, enn så lenge. Nå har det vært mye uvisshet rundt dette og vi vet egentlig veldig lite. Vi har selvfølgelig lyst å gjennomføre det, men det må være forsvarlig.