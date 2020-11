Frida Karlsson om Østberg: – Man lider med henne

Forrige uke kom beskjeden om at Ingvild Flugstad Østberg ikke deltar i kommende sesongs langrennskonkurranser på grunn av sin helsesituasjon.

Nå får Gjøvik-jenta støtte fra sine svenske konkurrenter.

– Det er så kjedelig for henne, man lider med henne, det er en så tung beskjed. Samtidig er det idrettens bakside, med sykdommer, skader og all motgang du kan tenke deg. Det er kamper man må ta seg gjennom og forsøke å komme sterkere ut av, sier Frida Karlsson til TV 2.

Startnekt i to måneder

Den svenske langrennskometen vet hva hun snakker om. Karlsson fikk selv startnekt i to måneder under fjorårssesongen på grunn av helsemessige årsaker. Hun hadde trent for hardt og for mye og spist for lite.

21-åringen føler seg trygg på at det samme ikke vil skje i år.

– For det første har jeg funnet en grunntrygghet i meg selv. Jeg hadde en plan jeg fulgte strikt, men så kunne jeg plutselig ikke følge den planen lenger. Men så gikk det jo kjempebra å følge en annen vei også.

– Jeg kom sterkere ut av det hele mentalt, personlighetsmessig, til og med kroppslig og fysisk. Det er virkelig i motgang man blir sterkere og det er virkelig noe jeg vil dele med henne (Østberg, red. anm.), sier Karlsson.

Nå har den svenske jenta tatt grep foran kommende sesong, som etter planen skal starte i finske Ruka siste helgen i november.

– Jeg jobber nært med et medisinsk team, og vi har helsekontroller vi følger opp hele tiden. Jeg føler jeg har bedre kunnskap i år og vet mer hva som kreves for å holde denne balansen, sier Karlsson.

– Skulle gjerne sett henne gå

Det norske landslaget stiller uten flere av sine største profiler kommende sesong, når Flugstad Østberg ikke skal konkurrere og Astrid Uhrenholdt Jacobsen har lagt opp.

De svenske jentene ser derimot svært sterke ut. Både Karlsson og Ebba Andersson har vist at de kan matche Therese Johaug på sine beste dager. På sprint var svenskene suverene i fjor og kapret de to øverste plassene i sprintverdenscupen sammenlagt.

Forrige sesongs sprintverdenscupvinner, Linn Svahn, synes det er trist å ikke få konkurrere mot Østberg kommende sesong.

– Jeg skulle gjerne sett henne gå, hun er en veldig sterk løper. Og det er kjedelig at sterke løpere ikke er med å konkurrere. Samtidig, om hun har tatt den beslutningen selv sammen med de rundt seg, og tror det er rett vei å gå, så tror jeg absolutt det er bra at hun ikke konkurrerer, sier Svahn til TV 2.

Svenske Aftonbladet skriver at Svahn er blant de svenske løperne som kommer til å droppe Tour de Ski denne sesongen. Svahn oppgir fokus på VM i Oberstdorft som en grunn til at hun dropper Touren. Det gjør imidlertid ikke Karlsson. Hun er innstilt på å konkurrere så mye som mulig i en sesong som kan bli amputert som følge av koronapandemien.