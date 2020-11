Landslagsstjerner fløy hjem med privatfly – betalte fra egen lomme

A-landslaget i fotball fikk ikke lov å reise til Romania som en samlet tropp – men i stedet fikk spillerne lov å reise hjem til sine respektive klubber ute i Europa for å fortsette karantenen sin der ved å ta rutefly.

Det har fått flere til å reagere.



Og reaksjonene kommer trolig også på nytt i helgen, etter at klubbene til Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Rune Almenning Jarstein mandag gikk ut og sa at de kommer til å forholde seg til tysk lov:

Med andre ord mener de at Norges landslagsspillere kan spille til helga.

Men Norges superspisser, Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth har i alle fall gjort sitt til å bidra til å minske smittespredningen på norsk jord:

Begge takket nei til Norges Fotballforbunds tilbud om rutefly hjem til Tyskland. NFF ville bare dekke det billigste alternativet, som gjerne har en mellomstasjon på vei til Tyskland. Da ble løsningen privatfly.

- Alex, Erling, Martin og Sander reiste tilbake til klubbene med privatfly. Klubbene ønsket spillerne raskest og tryggest mulig hjem, opplyser pressesjef for landslaget Svein Graff til TV 2.

I tillegg til Braut Haaland og Alexander Sørloth, fikk altså Martin Ødegaard (Real Madrid) og Sander Berge (Sheffield United) eget fly på vei hjem.

Bladde opp fra egen lomme

Slik TV 2 forstår det skal Sørloth og Braut Haaland ha bladd opp fra egen lomme for å komme seg hjem snarest mulig.



Det har stjernespissene selvsagt råd til, men samtidig oppsummerer det situasjonen ganske godt: Landslagsspissene var lei, frustrerte av landslagskaoset og ønsket seg hjem snarest mulig.

Det ble blant annet brukt som grunn til at Martin Ødegaard, som allerede har hatt Covid-19 og sånn sett er fritatt fra karantenereglene, ikke er med mot Østerrike onsdag.

– Når det gjelder Martin Ødegaard, så er det en totalvurdering og etter enighet med oss blitt sånn at han drar tilbake til klubb på grunn av veldig frustrerende og tunge dager her. Han ventet lenge på kampavklaring, som var mentalt utfordrende for alle og også for ham, forklarte Lise Klaveness i NFF.

Ikke overraskende føler flere av de norske landslagsspillerne seg motarbeidet av norske myndigheter.

Men samtidig mener flere av spillerne at de har sitt på det tørre: Enkelte har hevdet at landslagsspillerne har skrevet under på en avtale om å underholde en karantene fram til søndag klokken 13.00, men det nekter enkelte landslagsspillere TV 2 har vært i kontakt med for å ha skjedd.



Derfor, og spesielt med signalene fra Tyskland, tyder det meste på at flere av de norske utenlandsproffene vil være i aksjon for sine klubber allerede til helga.