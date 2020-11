Farmen-IC raser: – Jeg er forbanna!

GOD KVELD NORGE (TV 2): Inger Cecilie Grønnerød fra Farmen hevder å ha anmeldt et hundretalls personer for hets. Nå vil hun også ta for seg pressen.

Helgen har vært alt annet enn rolig for en av årets mest omtalte Farmen-deltagere. Inger Cecilie «IC» Grønnerød meldte på lørdag at hun har anmeldt et hundretalls personer som har hetset henne i kommentarfeltene.

– Jeg er forbanna for at folk ikke kan skille mellom fiksjon og virkelighet. Men det er klart at interessen i jussen kan faktisk gjøre slik at folk tenker seg om før de gjør det igjen, sa hun til God kveld Norge.

På Instagram skrev hun at politiet mener saken er svært interessant og kan være banebrytende i kampen mot netthets. Politiet selv ønsker ikke å kommentere, og sier dette når vi kontakter dem:

– Grunnet lovpålagt taushetsplikt, kan ikke politiet bekrefte eller avkrefte det du spør om.

Tøft å stå i hetsen

Hetsen har kommet etter at Grønnerød tente på et broderi på Farmen, noe som har skapt kraftige reaksjoner.

Da hun gjestet God kveld Norge-studio på mandag forklarte hun hvorfor hun ønsker å anmelde.

– Jeg skjønner at folk reagerer, sabotasje er aldri snilt. Det jeg har problemer med, og som jeg går videre med, det er personhetsen, sjikanen, og alle diagnosene er jo spennende, sier hun og forteller at hun har blitt kalt både narsissist, psykopat og lystløgner.

– Hadde dette vært et menneske som var frynsete fra før så kunne det gått gærent. Du tåler ikke å stå i sånt uansett. Det er tøft, legger hun til.

Grønnerød sier at hun har sendt inn 450 sider med kommentarer til politiet, men har ikke fått noe saksnummer, og hun vet ikke hva politiet vil gjøre med dette.

– Men det krever vel mer enn å printe ut og sende inn til politiet for å anmelde? Du må vel møte opp og skrive under? Spør programleder Niklas Baarli.

– Ja det er skrevet under, men det renner på mer og mer. Jeg sender inn alt jeg får, svarer hun.

Melder inn pressen

Men haldenseren vil ikke bare ta nettrollene, mandag meldte hun på Instagram at det var pressen sin tur:

«Nå er det enkelte medier og journalister sin tur. De har jo i aller høyeste grad bidratt til å nære nett- trollene. De sakene hvor jeg påstås å være alt fra lystløgner til psykopat blir sendt inn i morgen», skriver hun.

Hos God kveld Norge utdyper hun hva hun er misfornøyd med.

– Pressen har også et ansvar, de har Pressens Faglige Utvalg, som ser på det presseetiske. Hvis man med viten og vilje henger ut en menneske på en sånn måte og heller ikke går inn for å gjøre likevekt i det som foregår så er får det konsekvenser for den som er ansvarlig for det, forklarer hun og ønsker ikke å navngi hvem dette gjelder.

– Jeg melder inn også får vi se hvordan responsen blir.

– Jeg er spent på om du har tenkt til å melde inn meg, forteller programleder Baarli.

– Nei du er bare søt, det handler om hvem som har generert hets, svarer Grønnerød og forteller at hun

– Du har tre barn selv, hvordan reagerer de på hetsen?

– De får det med seg, men de kjenner meg såpass godt at de vet jeg snur det om til noe positivt. Så kan kanskje andre slippe å oppleve det samme, forteller hun og legger til;



– Ja, jeg synes ting skal være rettferdig, det er ikke greit at folk får holde på slik de gjør nå, avslutter hun.